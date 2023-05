Isola dei Famosi, Bisciglia al vetriolo: giusta stoccata al reality

By

Novità sul fronte Isola dei Famosi. Filippo Bisciglia sarebbe intervenuto sui social a supporto della compagna Pamela Camassa. Quest’ultima si sta dimostrando a suo agio durante l’edizione corrente del programma Mediaset, con il pubblico che, anche durante la serata di lunedì 29 maggio, l’ha applaudita dopo aver vinto il titolo di leader della settimana.

Il messaggio di Bisciglia sui social: un implicito pizzico di amarezza

Filippo Bisciglia, fidanzato di Camassa da quindici anni, ha pubblicato un messaggio social carico di affetto durante l’ultima puntata del programma. “Brava Ninni… Nessuno ti ha fatto i complimenti… Te li faccio io dal divano” si legge nella story su Instagram. Oltre all’affetto espresso da Bisciglia, si può leggere, nel sottotesto, un riferimento ai compagni di avventura di Pamela Camassa. Filippo avrebbe quindi comunicato, implicitamente, l’amarezza nel vedere il poco supporto rivolto alla sua fidanzata.

Filippo, presto al timone della nuova stagione di Temptation Island, è quindi il primo vero fan della sua compagna. I due si sono conosciuti nel 2006, dopo la partecipazione al Grande Fratello, storico reality di Mediaset. Da quel momento, hanno fatto coppia fissa. Bisciglia e Camassa, al momento, non hanno figli, ma il conduttore di Temptation Island non ha escluso questo scenario in futuro.

La carriera di Filippo Bisciglia, inoltre, è assai nota. Oltre alla già citata partecipazione al Grande Fratello, si ricorda quella a Tale e quale show, compresa la versione Tale e quale show – il torneo, su Rai 1. Amici Celebrities è stata un’altra delle sue esperienze come concorrente, mentre dal 2014 al 2021 ha condotto Temptation Island.

Pamela Camassa a L’Isola dei Famosi: l’avventura continua

Intanto, però, Bisciglia si gode dal divano l’avventura di Pamela Camassa, supportandola anche attraverso i social. La concorrente de L’Isola dei Famosi, come riportato anche dallo stesso compagno, gode del supporto di numerosi telespettatori, malgrado, a quanto si intuisce, l’assenza di sostegno da parte degli altri concorrenti del reality.

Pamela continua quindi la sua avventura a L’Isola dei Famosi, in attesa di capire quali ulteriori sviluppi la vedranno coinvolta. Non rimane che seguire il programma per scoprire quali nuovi risvolti interesseranno Camassa e, soprattutto, Bisciglia, dal divano di casa sua.