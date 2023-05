Isola dei Famosi, brutto infortunio e rivelazioni intime dell’ex suora

Dalla sua entrata a l’Isola dei Famosi, si è parlato molto dell’attuale vita amorosa dell’ex suor Cristina, ora conosciuta solo come Cristina Scuccia. Inizialmente, si era parlato di un’amicizia speciale con Helena Prestes e successivamente anche Vladimir Luxuria aveva fatto intendere di sapere qualcosa di più riguardante la sessualità della cantante. Non solo, la giornalista Grazia Sambruna aveva proprio anticipato un suo probabile coming-out. L’argomento sembra incuriosire molto anche i suoi compagni d’avventura, che hanno deciso di interrogare la naufraga.

Nel daytime de l’Isola dei Famosi andato in onda oggi, lo speaker Marco Mazzoli ha cominciato ad indagare, facendo diverse domande a Cristina. Inizialmente, le ha chiesto se avesse un fidanzato, al che la Scuccia ha risposto piccata: “Ma perché questa ossessione per gli uomini?”. Una frase che ha subito messo tutti sull’attenti, primo tra tutti Paolo Noise, che è andato subito al sodo domandandole se le piacessero gli uomini o le donne.

Ed ecco che l’ex vincitrice di The Voice ha di nuovo spiazzato tutti, nonostante non sia entrata eccessivamente nei dettagli: “Niente! Mi piacciono le persone!“. La voce dello Zoo di 105 ha subito incalzato, chiedendole se non sentisse la mancanza di un partner o, comunque, se non avvertisse la necessità fisica di sfogarsi, almeno, fisicamente. Ma, Cristina ha ribadito di stare bene anche da sola, soprattutto considerando il fatto che è appena tornata a vivere una vita “normale” dopo ben 15 anni:

No, non mi manca un compagno. Dopo quindici anni di una vita particolare non è così facile.. Sfogarsi? Dov’è scritto questo? Mica siamo degli animali. Io potrei vivere benissimo nella mia castità. In questo tempo qualcuno ho conosciuto, ma sono io che dò poco spazio, faccio una selezione minuziosa di chi mi può stare accanto. Ma se trovassi la persona giusta perché no.

La naufraga ha poi parlato di come lei abbia vissuto una vita un po’ al contrario, ricominciando da capo a provare esperienze che i suoi coetanei hanno, invece, sperimentato una volta finita la scuola. Questo le ha fatto capire che la vita è imprevedibile e che non tutto deve andare secondo uno schema scritto. “So di essere una persona capace di amare più persone“, ha poi concluso.

"Ti piacciono gli uomini o le donne?" Cristina si confida con i suoi compagni! #Isola pic.twitter.com/KhI7tqRXZt — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 1, 2023

