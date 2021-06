Isola dei Famosi Brando Giorgi, ancora problemi occhio: “Non vedo bene”

Brando Giorgi è stato uno dei tanti concorrenti de L’Isola dei Famosi ritirati della quindicesima edizione. È stato anche uno dei personaggi che più hanno fatto discutere quest’anno, sebbene uno dei più combattivi e determinati. Probabilmente con la sua presenza la finale poteva prendere una piega diversa. I rapporti con i suoi compagni di viaggio non sono stati per niente idilliaci, ma l’attore aveva deciso di vivere l’esperienza isolato da tutti se solo l’incidente improvviso non glielo avesse impedito. Brando è stato costretto a fare ritorno in Italia a causa di un incidente che l’ha ferito all’interno dell’occhio destro. Oggi sta meglio rispetto a qualche mese fa e si sente fortunato perchè ha rischiato di perdere la vista. In una intervista rilasciata alla rivista Nuovo ha dichiarato:

“Adesso sto meglio, ma non vedo ancora bene e spesso mi sembra che tutto giri attorno a me”

L’ex concorrente ha svelato, inoltre, che la convalescenza è ancora molto lunga, “ci vuole molta pazienza”. Ricordiamo che ha avuto un distacco di retina in tre punti ed è stato operato. Al settimanale, diretto da Riccardo Signoretti, non ha nascosto l’amarezza di avere interrotto, a causa dell’incidente, l’avventura a L’Isola dei Famosi 2021 perchè stava bene. Durante la sua permanenza aveva accusato gli altri concorrenti di avere fatto branco contro di lui, motivo per il quale aveva maturato la decisione di voler proseguire il reality show condotto da Ilary Blasi da solo.

Il suo primo giorno all’Isola era partito male. Da subito, infatti, si era posto in contrasto con Elisa Isoardi. Anche i rapporti con Gilles Rocca e Valentina Persia non sono stati dei migliori, per non parlare quelli con Beppe Braida che non ha neanche salutato poco prima di abbandonare l’Honduras.

Isola dei Famosi, Brando Giorgi sulle dinamiche ammette: “Non le capirò mai”

L’edizione numero quindici de L’Isola dei Famosi è stata una delusione per Brando Giorgi. Lunedì 7 giugno, una volta spenti i riflettori sul reality con la proclamazione di Awed vincitore, l’attore su Instagram ha avuto qualcosa da ridire.

In studio, fra tutti i naufraghi seduti, mancava Ferdinando Guglielmotti e secondo il suo punto di vista era giusto che ci fosse pure lui: “Certe dinamiche non mi abituerò mai a capirle”.