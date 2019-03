Isola dei Famosi, Bettarini contro Soleil: lei intanto si avvicina a Marina

Isola dei Famosi, Stefano Bettarini contro Soleil Sorge: tra i due si accende lo scontro

Come sempre gli scontri all’Isola dei Famosi non mancano. Questa volta protagonisti sono Soleil Sorge e Stefano Bettarini. Sembra proprio che al fidanzato di Nicoletta Larini non piaccia molto il carattere dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. In particolare, nel corso del daytime in onda l’8 marzo, Soleil chiede a Stefano quando ha intenzione di cucinare il pesce che ha preso con Kaspar Capparoni. È il gruppo a voler sapere quando verrà preparato il cibo, poiché hanno intenzione di mangiare prima del solito. Bettarini, però, risponde abbastanza male alla leader della settimana. Il naufrago confessa che non gliene importa molto né del gioco né del fatto che Soleil sia leader. La Sorge spiega che si tratta di una domanda che fa l’intero gruppo e non solo lei. Ma Stefano continua a restare sulle sue e le afferma che non appena lui e Kaspar saranno pronti prepareranno il pesce. “Garantisco che del gioco me ne sbatto e anche che tu sei il leader”, afferma duramente Bettarini. Soleil resta male di fronte a questa risposta e cerca di far valere il suo ruolo di leader.

Stefano Bettarini e Soleil Sorge si scontrano all’Isola dei Famosi

Soleil e Bettarini sembrano non andare particolarmente d’accordo. Questo dettaglio ha avvicinato la Sorge al resto del gruppo. Infatti, ora la vediamo dialogare tranquillamente con Luca Vismara e Marina La Rosa. Ma gli scontri con Stefano continuano e questa volta la naufraga resta molto male. “Mi interessa la giustizia e la ragione”, spiega Soleil a un Bettarini infastidito. Il naufrago ha appena visto la leader mangiare la bistecca, insieme a Sarah Altobello e Riccardo Fogli. Quest’ultimi hanno avuto la possibilità di mangiare la carne proprio grazie alla Sorge. “Hai appena finito di mangiare la bistecca, il pesce lo decido io siccome l’ho pescato io”, dichiara ancora Stefano. Intanto, Soleil vince insieme ad Ariadna la prova della settimana. Una delle due nel corso della prossima diretta conquisterà il ruolo di leader. Ancora una volta, la Sorge dimostra di essere pronta a qualsiasi prova, infatti conquista il primo posto per velocità.

Isola dei Famosi 2019: Stefano Bettarini alza i toni durante lo scontro

“Sta zitta”, esclama Stefano, sicuro del fatto che lui debba decidere quando cucinare il pesce. “A me zitta non lo dici”, ribatte subito dopo Soleil. Un botta e risposta abbastanza acceso, che sembra non avere una conclusione positiva. Infatti, i due si separano senza arrivare prima alla pace. Dunque, ad attenderci ci saranno sicuramente nuovi scontri nel corso delle prossime puntate. Nel frattempo, sembra proprio che Soleil sia riuscita a trovare una certa serenità con Marina. Le due si erano spesso lasciate andare in scontri abbastanza accesi. Ora le vediamo insieme, sorridenti e complici.