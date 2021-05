Isola dei Famosi: Awed squalificato? Bestemmia svelata da Fariba Tehrani

Rischia la squalifica Awed dall’Isola dei Famosi per bestemmia, se confermata. Sui social sta facendo il giro un video nel quale Fariba Tehrani ha svelato ciò che avrebbe fatto il giovane naufrago. Si tratterebbe di una imprecazione contro Dio e questa è stata una delle motivazioni che ha spinto la mamma di Giulia Salemi a nominarlo. Questo è scappato alla conduttrice Ilary Blasi e agli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi nel corso del sedicesimo appuntamento in diretta trasmesso lunedì 10 maggio in prima serata su Canale 5. In particolare, la padrona di casa aveva troppa fretta di portare al termine la puntata tanto di bloccare la Tehrani in tutti i modi non lasciandole esprimere la sua opinione. Le parole pronunciate nel caos da Fariba sono state:

“Stamattina ha bestemmiato con Dio. Aveva ragione Vera Gemma. Lo so che lui vi sta simpatico, ma no ci si comporta così e poi non fa che dormire e mangiare”

La presunta bestemmia di Awed a L’Isola dei Famosi 2021 sta creando non poche polemiche sui social con tanto di filmato incriminato. In queste ore molti telespettatori si sono riversati sui social per chiedere a gran voce che venga fatta chiarezza sulla vicenda da parte della produzione e di prendere eventuali provvedimenti. Nel corso della puntata de L’Isola dei Famosi, che ha segnato il record di ascolti a sorpresa, Fariba ha dedicato la prova del fuoco alla figlia Giulia Salemi. Quest’ultima l’ha difesa nello scontro con gli altri concorrenti. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli si è rivolta, in particolare modo, a Awed che aveva manifestato una certa insofferenza nei confronti della persiana sull’Isola.

L’influencer ha invitato lo youtuber a instaurare un rapporto migliore con la madre. Fariba non sembra essersi riuscita a integrare con nessuno dei due gruppi. Il suo percorso verso la vittoria diventa sempre più complicato, ma può contare sul sostegno del pubblico da casa. I telespettatori, infatti, continuano a salvarla al televoto. Nell’ultima sessione, infatti, Francesca Lodo è stata eliminata con il 49% dei voti. Davvero tanti per una nomination a tre. Fariba ha ricevuto soltanto il 26% dei voti, mentre Emanuela Tittocchia il 25% dei voti.