Isola dei Famosi, arriva Aldo Montano: annuncio ufficiale, cosa farà

La nuova puntata de l’Isola dei Famosi che andrà in onda lunedì 22 maggio sembra essere più scoppiettante mai. Dopo i vari ritiri ed eliminazioni, il reality sta cercando di recuperare terreno chiamando degli importanti rinforzi. Solo poche ore fa è stata annunciata la partenza per l’Honduras della vincitrice del GF Vip 7, Nikita Pelizon, pronta per fare una sorpresa alla sua amica Helena Prestes, con la qualche ha gareggiato insieme a Pechino Express formando la coppia “Italia-Brasile”. Ma, non è finita qui. Anche un altro personaggio molto amato dal pubblico sbarcherà sull’Isola il prossimo lunedì: si tratta di Aldo Montano.

L’ex schermidore è pronto a sbarcare in Honduras per cercare di dare più carica possibile agli altri naufraghi, ormai molto provati da queste dure settimane. Non è chiaro se Aldo farà una sorpresa a qualche suo amico in particolare o se la sua presenza sarà un regalo generale per tutti i concorrenti. In ogni caso, proprio come Nikita, il campione olimipico non sarà un concorrente ufficiale, bensì solamente una “guest star“.

Si tratta del suo ritorno ai reality a distanza di un anno e mezzo, dopo la fine del GF Vip 6, dove è stato uno dei vipponi e concorrenti più amati. In quell’esperienza aveva legato molto con Manuel Bortuzzo, con cui l’amicizia continua ancora oggi. Inoltre ha condiviso quell’esperienza proprio con una delle protagoniste attuali de l’Isola dei Famosi, ovvero Nathaly Caldonazzo. Sarà proprio a lei che Aldo si rivolgerà? Non resta che attendere per scoprirlo.

Isola dei Famosi: scoppia la lite tra Marco Mazzoli e Fabio dei Jalisse

Le tensioni a l’Isola dei Famosi sono sempre più alle stelle e non mancano gli scontri tra i naufraghi. Nelle ultime ore, in Honduras, è scoppiata un’altra lite accesa tra Marco Mazzoli e Fabio Ricci, il cantante dei Jalisse, che non ha preso bene la nomination ricevuta dallo speaker radiofonico.

Mazzoli non ha gradito il “rimprovero” del compagno e, dopo aver cercato di spiegarli i motivi della sua nomination, ha esclamato: “Non ti sopporto veramente. Se ti ho votato è perché non sapevo di dover fare un’altra nomination. Il tuo comportamento è da infame. Sei pazzo”.

Al che, il cantante dei Jalisse si è scagliato ancora più duramente contro di lui: “Hai rotto il ca**o a tutti che volevi andare via e stai ancora qui. Poi mi nomini e mi dai l’abbraccio di Giuda. Sei un principino e baronetto, sì l’ho detto”.

Insomma, toni molto forti tra i naufraghi che non se le sono mandate certamente a dire. Riusciranno a chiarirsi nella puntata di lunedì 20 maggio? Bisognerà aspettare la diretta per capire cosa succederà.