Isola dei Famosi, Arianna: “Perché Cerioli è ingrassato. Isoardi? Diceria”

Non c’è pace per Andrea Cerioli che da quando è sbarcato in Honduras è stato chiacchieratissimo. Sia dal pubblico, sia dai naufraghi, con cui non tutto è filato liscio. Almeno con qualcuno di loro, vedi ad esempio Roberto Ciufoli e Brando Giorgi. Non solo: pure Ilary Blasi ci ha messo del suo. E con il suo consueto stile schietto e senza peli sulla lingua lo ha, in diverse occasioni, pungolato, dandogli un po’ del piagnone. Non è nemmeno mancato qualche sibilo sul suo fisico che su Instagram è tutto muscoli e bicipiti, mentre sull’Isola dei Famosi la forma appare un poco differente rispetto al social. Chissà… Fatto sta che l’ex tronista di Uomini e Donne continua ad essere apprezzato dal pubblico di Canale Cinque, visto che da quando è entrato in gioco ha già attraversano senza danni due nomination. Delle critiche e delle punzecchiature che gli sono arrivate, ne ha parlato nelle scorse ore la sua fidanzata, Arianna Cirrincione.

La giovane è intervenuta nel corso del programma di Mediasetplay Isola party. In primis ha replicato a Daniela Martani e Akash Kumar, cioè coloro che hanno storto il naso sul fisico di Cerioli. “Lui si mette le fotografie con l’addominale in vista e invece poi…”, “Nelle foto su Instagram fisicato e dal vivo pancia e giù”, le frecciatine nei confronti di Andrea. Arianna cosa ne pensa? “Al giorno d’oggi, sia per una donna sia per un uomo sono accuse e insinuazioni tristissime”, esordisce la ragazza che aggiunge: “Non ci trovo niente di male se un uomo dopo un anno di quarantena – anche nel privato – decidesse di non allenarsi più, e dire ‘voglio mangiare ed essere felice’. Non vedo il problema!” Uomo de panza, uomo de sostanza, basta con questo addominale scolpito. Concordo sul fatto che il body shaming c’è anche contro gli uomini”.

L‘ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha quindi cambiato argomento, dicendosi pronta a salpare per l’Honduras: non come naufraga del reality, ma soltanto, ed eventualmente, per fare una sorpresa alla sua dolce metà. Si torna poi agli alterchi dell’Isola dei Famosi: la donna assicura che da sempre Cerioli non si tira indietro se c’è da scontrarsi e da far valere le proprie ragioni. “Lui è un ragazzo sensibile ma ha anche un carattere molto forte, non si tira indietro quando c’è da litigare”, sottolinea, aggiungendo che “se ha litigato con Brando avrà avuto i suoi motivi“, perché “quando non serve non litiga a caso”.

Capitolo Elisa Isoardi: la naufraga Miryea Stabile ha sussurrato che Cerioli si sia invaghito dell’ex conduttrice de La Prova del Cuoco. Una frase che non è passata inosservata. La Cirrincione cosa ne pensa? Anche secondo lei il ‘suo’ Andrea sta facendo gli occhi dolci all’ex compagna di Matteo Salvini? “Non sono gelosa di Andrea, mi fido di lui. Miryea mi sta simpatica ma quella frase… Ha detto che Andrea aveva un certo interesse per Elisa Isoardi. Quindi ho avuto un attimo di palpitazione: è una diceria, magari è stata una sua interpretazione, la rispetto, ma insomma…”.