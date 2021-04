Isola dei Famosi, accuse alla fidanzata di Cerioli: Arianna si difende così

Andrea Cerioli all’Isola dei Famosi ha avuto un duro sfogo ieri sera. Durante la puntata Ilary Blasi ha voluto parlare con il suo naufrago di una sua confidenza molto bella fatta agli altri concorrenti. Chi lo segue da anni lo sa, uno dei più grandi desideri di Andrea è diventare papà quindi lo ha raccontato anche sull’Isola, in modo spontaneo. Il momento è stato ripreso dalle telecamere e mostrato ieri sera. Poi Ilary ha permesso ad Andrea di parlare con la fidanzata Arianna Cirrincione, presente in studio per lui. Avendo la possibilità di parlargli e avendolo visto un po’ giù nei giorni scorsi, Arianna ne ha approfittato per dargli uno scossone.

Quindi l’influencer ha invitato il suo fidanzato a tirarsi su di morale e anche sua sorella vuole che si carichi. Andrea ha recepito il messaggio, anche se a tanti è forse sfuggito. Tornando in postazione nomination per fare il nome, Cerioli ha preso qualche minuto per sfogarsi. Ha quindi detto che forse non è adatto per fare l’Isola dei Famosi perché le telecamere non riprendono sempre tutti ed essendone poche si concentrano sui naufraghi che catturano l’attenzione. Non c’è spazio per tutti insomma, al contrario del Grande Fratello dove il pubblico può seguire tutto e tutti.

Dalle parole di Arianna quindi Andrea ha capito che di lui è stato mostrato poco e nulla nei daytime e nelle puntate. Perché in realtà, ha spiegato, negli ultimi giorni è stato meglio rispetto allo sconforto dei primi giorni. Si è integrato bene nel gruppo e interagisce molto, senza litigare. Molti sui social invece hanno pensato – male – di accusare Arianna di averlo scoraggiato. Quindi la Cirrincione oggi ha scritto un messaggio su Instagram per spiegare cosa è successo:

“Andrea è un ragazzo meraviglioso e la sua fragilità è ciò che di più bello si possa trovare in un uomo, ma il mio ruolo è anche quello di dargli una scossa quando serve. Perché l’Andrea che conosco io è tanto sensibile quanto forte e di carattere! Questo è quello che ho provato a trasmettergli ieri”

Arianna è sicura che il suo fidanzato ha colto perfettamente il suo messaggio. Inoltre ha chiarito che non sempre le parole sdolcinate e le sviolinate fanno la differenza. Andrea sa che lei lo ama e lo supporta. “Quindi ribadisco forza e coraggio amore, io e te ci siamo capiti”, ha scritto infine. Ne ha approfittato per ringraziare tutti coloro che come sempre le hanno inviato messaggi di affetto.