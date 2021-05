Isola dei Famosi anticipazioni stasera: eliminato, arrivi in studio, una scelta

Le anticipazioni della puntata dell’Isola dei Famosi 2021 di stasera, venerdì 7 maggio, annunciano che avverrà un momento inaspettato e spettacolare. La serata prenderà inizio proprio con questa sorpresa, che vedrà i naufraghi schierati in Playa Palapa. Qui i concorrenti dovranno sfidarsi nella prima prova di questa quindicesima puntata! Come sempre, Ilary Blasi sarà affiancata da Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Ovviamente non mancheranno gli ospiti in studio, tra cui ci saranno gli eliminati di questa edizione. Scendendo nel dettaglio, saranno presenti Elisa Isoardi e Drusilla Gucci. Per la prima volta, seguiranno la puntata dallo studio Paul Gascoigne e Beppe Braida.

Il reality, prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia, darà la possibilità ai naufraghi di cambiare gruppo. Solo uno tra loro, dopo un atto di coraggio, avrà modo di scegliere se stare con gli Arrivisti o con i Primitivi. Qualcuno cambierà squadra? C’è chi potrebbe effettivamente decidere di proseguire questa esperienza in Honduras con altri compagni. Come accade nel corso di ogni puntata, anche stasera Massimiliano Rosolino coordinerà le varie prove, che daranno ai naufraghi la possibilità di aggiudicarsi dei vantaggi per i prossimi giorni sull’Isola.

Chi sarà l’eliminato della quindicesima puntata? Al momento, al televoto vi sono Emanuela Tittocchia, Miryea Stabile e Roberto Ciufoli. Il pubblico, da lunedì scorso, ha avuto modo di salvare il naufrago preferito. Al televoto era presente anche Ubaldo Lanzo, che a causa di alcuni problemi di salute è stato costretto ad abbandonare il gioco. Pertanto, la sfida è a tre. Attraverso i vari sondaggi effettuati dai telespettatori sul web è possibile farsi un’idea su chi lascerà la Palapa stasera.

Il meno favorito, al momento, sarebbe Roberto Ciufoli, che in passato è riuscito a superare altri televoti. Questa volta, però, potrebbe avere la peggio. In caso di eliminazione, l’attore avrà comunque l’opportunità di proseguire la sua esperienza in Playa Imboscadissima, dove già si trova Beatrice Marchetti.

Attualmente, ad avere la meglio al televoto sarebbe Miryea, che nel corso di questa esperienza è riuscita a conquistare una gran fetta di pubblico. Al secondo posto, in questa votazione, si posizionerebbe la Tittocchia. Non resta che attendere la messa in onda di questa sera per scoprire chi sarà l’eliminato. L’Isola tornerà di nuovo su Canale 5 con una nuova diretta il prossimo lunedì 10 maggio.