Le anticipazioni sulla puntata di stasera dell’Isola dei Famosi non potevano di certo mancare. Ilary Blasi tornerà in onda stasera, lunedì 12 aprile 2021, a distanza di una settimana dalla scorsa puntata. Insieme a lei la squadra di opinionisti: Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Anche loro torneranno in studio a commentare i numerosi eventi dell’ultima settimana. In sette giorni si sono accumulati infatti scontri e confronti, ma anche un abbandono. Beppe Braida ha deciso di lasciare l’Isola per stare vicino ai suoi genitori: il papà ha preso il Covid, quindi non se l’è più sentita di proseguire il gioco in Honduras.

Naturalmente Beppe ha ricevuto il sostegno di tutto il gruppo di naufraghi, tranne uno: Brando Giorgi non si è accorto di nulla e Gilles Rocca lo ha attaccato. Ci sono state diverse tensioni tra i naufraghi, in particolare con Brando Giorgi che ha deciso di staccarsi dal gruppo e con Fariba. La mamma di Giulia Salemi non gode di particolare simpatia ora come ora tra i naufraghi. Saranno proprio loro due i prossimi nominati? Intanto è giunta già l’ora della verità per i naufraghi, sia su una playa sia sull’altra.

Le anticipazioni dell’Isola dei Famosi infatti hanno annunciato una riunione eccezionale su Playa Palapa. Elisa Isoardi, Vera Gemma e Miryea Stabile raggiungeranno gli altri concorrenti per una prova ricompensa molto importante. Ma questo significa che il gruppo scoprirà l’esistenza di Playa Esperanza e soprattutto che le tre donne non sono state affatto eliminate. Una o due, o chissà tutte loro potrebbero tornare in gioco e questo accenderebbe nuovi scontri. Come reagiranno Gilles Rocca e Brando Giorgi rivedendo la Isoardi, per esempio? Ma soprattutto come si comporteranno Vera Gemma e Awed, ritrovandosi faccia a faccia?

Non resta che aspettare stasera per scoprirlo. Chi sarà eliminato tra Drusilla Gucci e Andrea Cerioli? I due naufraghi al televoto pare se la stiano giocando testa a testa. I sondaggi Web non sempre rispecchiano il televoto, ma possono aiutare per farsi un’idea. Al momento comunque pare che l’eliminato potrebbe essere Andrea Cerioli. Ma verrà dato anche a chi uscirà stasera all’Isola la possibilità di restare su Playa Esperanza? Oppure questa isola chiuderà i battenti stasera? Infine, in studio ci sarà Akash Kumar.