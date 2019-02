Isola dei Famosi anticipazioni: nuovi concorrenti, l’eliminato e il primo flirt

Isola dei Famosi, anticipazioni di domenica 10 febbraio 2019

L’Isola dei Famosi torna domani, domenica 10 febbraio su Canale 5 con una nuova avvincente puntata. Nelle ultime ore abbiamo potuto ben apprendere la notizia di due new entry nel cast. Ma, tramite il comunicato ufficiale possiamo dare conferma di quanto emerso nelle ultime ore: due nuovi concorrenti raggiungeranno i naufraghi in Honduras. Ricordiamo, inoltre, che sarà l’ultima volta che l’Isola andrà in onda di domenica. Tornerà, poi, mercoledì 14 febbraio. Il palinsesto ha subito delle variazioni a causa del Festival di Sanremo. Dalla prossima settimana, quindi, tutto dovrebbe tornare alla normalità anche per Canale 5 e Mediaset tutta. Ma, osserviamo nel dettaglio quanto riporta il sopra citato comunicato che anticipa, appunto, quel che succederà durante la tanto attesa prossima puntata condotta da Alessia Marcuzzi.

Due nuovi naufraghi pronti a sbarcare all’Isola dei Famosi

Queste le testuali parole del comunicato: “Al gruppo dei naufraghi si uniranno Jeremias Rodriguez e Solei Sorgè. La bellissima marsicana ha già messo gli occhi su un concorrente del reality. Chi potrebbe essere?”. Ebbene si, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e scelta di Luca Onestini sbarca nuovamente in televisione. Su chi avrà puntato la bella Solei? Ogni dubbio sarà sicuramente tolto nelle puntate prossime dell’Isola. Inoltre assisteremo ai continui battibecchi di Brosio e di tutto il resto dei compagni. Recita il comunicato: “Paolo non viene risparmiato dalle critiche di alcuni che lo reputano un approfittatore. Come si difenderà?”.

Yuri Rambaldi, Sarah Altobello e Grecia Colmenares al televoto. Chi dovrà abbandonare l’Isola dei Famosi?

Dopo i vari abbandoni avvenuti nella scorsa puntata, ecco che un televoto agguerrito questa settimana prevede l’eliminazione di una concorrente tra Yuri Rambaldi, Sarah Altobello e Grecia Colmenares. Il pubblico chi sceglierà di far tornare in Italia prima di quanto previsto? Il quarto appuntamento è domenica 10 febbraio in prima serata. A commentare la puntata e le prove che verranno effettuate, come sempre, ci saranno Alba Parietti e Alda D’Eusanio.