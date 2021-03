Isola dei Famosi anticipazioni: il ruolo di Fariba, madre di Giulia Salemi

È tutto pronto per L’Isola dei Famosi 2021, al via il 15 marzo e in onda con due puntate settimanali su Canale 5 il lunedì e il giovedì. Condotto per la prima volta da Ilary Blasi, che prende il posto di Alessia Marcuzzi, la quindicesima edizione vedrà come opinionisti Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Sarà una edizione rivoluzionaria e ricca di novità i naufraghi saranno divisi in due gruppi e vivranno sulla stessa spiaggia separati. Da una parte ci saranno i Burinos e dall’altra i Rafinados. Due mondi diversi, persone genuine e persone di classe, che dovranno vedersela con le dure regole dell’Isola. Le anticipazioni della prima puntata de L’Isola dei Famosi svelano anche un’altra novità: Parasite Island. Questa sarà un posto popolato soltanto da Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo che saranno gli anti-naufraghi per eccellenza in quanto maldestri, incapaci e inadatti a vivere in un contesto come questo reality. La madre di Giulia Salemi e il cromatologo cercheranno di conquistarsi il ruolo di naufraghi per potere entrare in competizione. A occuparsi di loro ci sarà Marco Maddaloni, naufrago.

Nella prima puntata de L’Isola dei Famosi di lunedì 15 marzo 2021 vedremo, come di consueto, l’arrivo dei concorrenti sulle spiagge dell’Honduras. Si lanceranno dall’elicottero Elisa Isoardi, Vera Gemma, Brando Giorgi, Roberto Ciufoli, Valentina Persia, Beppe Braida, Il Visconte Ferdinando Guglielmotti, Paul Gascoigne, Gilles Rocca, Francesca Lodo, Drusilla Gucci, Angela Melillo, Akash Kumar, Simone Paciello Awed e Daniela Martani. Proprio su quest’ultima, naufraga no-vax, Ilary Blasi ha rotto il silenzio e ha rilasciato alcune dichiarazioni. Oltre alle sue posizioni estremiste contro il Covid, mascherine e vaccini, detiene il primato di essere la prima vegana nella storia del reality.

Anticipazioni Isola dei Famosi, Ilary Blasi promette: “Sarò più dolce e materna”

Si è detta molto carica per questa nuova esperienza televisiva Ilary Blasi, padrona di casa de L’Isola dei Famosi. Questa volta cercherà di essere più dolce e materna. Ospite nel salotto di Silvia Toffanin, Verissimo, la moglie di Francesco Totti ha ammesso che non sa se ci riuscirà.

Un ritorno sul piccolo schermo quello della Blasi molto atteso da parte del pubblico televisivo. I telespettatori, infatti, non vedono l’ora di sentire ‘sparate’ di pancia da parte della conduttrice esattamente come faceva durante la conduzione del Grande Fratello Vip.