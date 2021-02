Isola dei Famosi anticipazioni, Blasi chiama Asia Argento: il suo ruolo

L’attrice farà parte del reality show di Ilary, al via da giovedì 11 marzo su Canale 5, ma non come naufraga. Svelato cosa farà

È pronta a partire la nuova edizione de L’Isola dei Famosi con Ilary Blasi al timone, dopo la lunga conduzione di Alessia Marcuzzi. Con l’arrivo dell’ex padrona di casa della versione Vip del Grande Fratello, il reality farà un cambiamento molto importante, ovvero un ritorno alle radici, allo spirito originario del format. Con questo obiettivo la moglie di Francesco Totti darà il via alla quindicesima edizione. Il cast sembra essere ormai delineato, così come gli opinionisti e la figura dell’inviato in Honduras che sarà Massimiliano Rosolino e non Eleonoire Casalegno.

In studio, invece, dovrebbe arrivare Asia Argento. A farlo sapere è il settimanale Oggi. Il giornalista Alberto Dandolo, nella sua rubrica Pillole d Gossip, ha svelato che l’attrice non partirà per Cayo Cochinos, ma sosterrà Vera Gemma prossima naufraga de L’Isola dei Famosi. Vedremo spesso in studio la regista che farà sentire la sua voce per difendere l’amica. Le due sono legate da un antico rapporto di sorellanza.

Lo scorso anno hanno partecipato a Pechino Express formando la coppia delle “Figlie d’Arte”. Entrambe hanno in comune non solo il fatto di discendere da genitori famosi e impegnati nel cinema, ma sarebbero state coinvolte anche nell’affare ‘me too’. La sintonia durante l’adventure game di Rai 2 non è mancata, ma è durata poco. Come ricorderanno i telespettatori, la coppia si sciolse nella seconda puntata per l’infortunio di Asia e Vera formò una nuova coppia con Gennaro Lillio.

Per settimane si è parlato dell’ingresso di Asia Argento a L’isola dei Famosi come naufraga, ma ha smentito con forza la sua presenza nel cast. Se non come concorrente, la vedremo nel parterre degli ospiti di Ilary Blasi in studio. Sono giorni che non si fa altro di parlare di lei. Di recente è stata intervistata nel salotto di Mara Venier, dove ha ricordato Anthony Bourdain e ha fatto delle rivelazioni sul suo attuale rapporto con Fabrizio Corona.

Quello che ha fatto molto discutere è stata la sua partecipazione a Non è l’Arena di Massimo Giletti. Intervenuta per parlare con le vittime di Alberto Genovese ha perso la pazienza con Pietro Senaldi. Il giornalista ha messo in discussione che una violenza potesse durare venti ore, ma Asia è sbottata: