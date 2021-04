Isola dei Famosi, annuncio ufficiale: arrivano 2 nuovi concorrenti, chi sono

La notizia era nell’aria da giorni, ora arriva l’ufficialità: il cast de l’Isola dei Famosi vedrà due nuovi innesti. Trattasi, come già anticipato da diversi media di recente, dell’ex campionessa di sci alpino Isolde Kostner e della giovane modella Beatrice Marchetti. Pochi minuti fa gli account social della trasmissione in onda su Canale Cinque hanno reso noto che i naufraghi già presenti in Honduras, nel corso della puntata in diretta del 5 aprile 2021, accoglieranno in Palapa la 46enne bolzanina e la 25enne bresciana.

La notizia, come poc’anzi accennato, non giunge in modo del tutto inaspettato. I nomi di Isolde e di Beatrice erano in circolo da diverso tempo, in riferimento al cast dell’Isola targata Ilary Blasi. Si pensava che le due nuove naufraghe entrassero a gioco in corso giovedì 1 aprile. Il loro ingresso invece è stato procrastinato di qualche giorno. Ora è tutto ‘apparecchiato’: le due donne entreranno ufficialmente in gara stasera.

Isola dei Famosi: arrivano Isolde Kostner (e non Carolina) e Beatrice Marchetti

Qualcuno ha fatto un po’ di confusione con il cognome Kostner di recente, confondendo Isolde con Carolina. La pattinatrice infatti ha dovuto intervenire sui social per spiegare che non avrebbe assolutamente preso parte all’Isola dei Famosi. Con ogni probabilità, visto che Carolina e Isolde hanno il medesimo cognome (sono cugine), c’è chi è caduto in errore, scambiando la 34enne con la 46enne bolzanina, che, si ripete, entrerà invece a tutti gli effetti nel cast del reality.

Per quel che concerne Beatrice, trattasi di un volto sconosciuto alla tv, ma noto al mondo della moda. Di professione modella, la Marchetti è nata a Brescia ed ha anche all’attivo la partecipazione al film ‘Loro’, pellicola diretta dal premio Oscar Paolo Sorrentino e che ha come trama la vita di Silvio Berlusconi.

La giovane vanta diversi servizi per prestigiose riviste di settore ed è stata protagonista di svariate campagne pubblicitarie. La ragazza va forte anche su Instagram dove conta un seguito di oltre 21mila fan. L’Isola è l’occasione per lei di aumentare la propria popolarità e di cimentarsi in una sfida personale allettante.