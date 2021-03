Isola dei Famosi, arrivano due nuove naufraghe: chi sono (‘moda’ e ‘sport’)

L’Isola dei Famosi targata Ilary Blasi è pronta ad accogliere nuovi ingressi, che andranno a rimpolpare il cast già sbarcato in Honduras. A rivelare i nomi che domani naufragheranno nel reality show di Canale Cinque è TvBlog, che scrive che i due nuovi concorrenti – anzi le due nuove concorrenti (si tratta infatti di due donne) – che si cimenteranno nel gioco saranno Beatrice Marchetti e Isolde Kostner. Quindi una figura proveniente dal mondo della moda e una dal mondo dello sport.

Isola dei Famosi 2021, chi è Beatrice Marchetti

Beatrice Marchetti è nata nella città della Leonessa, Brescia, ed è una modella 25enne che vanta diversi servizi per prestigiose riviste di settore; è stata anche protagonista di svariate campagne pubblicitarie. Inoltre si è già affacciata al cinema, avendo preso parte alle riprese di ‘Loro’, film del premio Oscar Paolo Sorrentino che ha raccontato la vita di Silvio Berlusconi. Per lei si tratta della prima esperienza sul piccolo schermo. Si definisce ‘Easy cool’, non amante del trucco ma della bellezza al naturale. Ha il pallino dei viaggi e delle culture esotiche. Alta 1,80 m, capelli mori e occhi blu, su Instagram vanta un seguito di oltre 21mila fan. L’Isola sarà per lei un banco di prova importante, sia sul versante televisivo sia su quello relativo all’esperienza personale.

Isola dei Famosi 2021, chi è Isolde Kostner

Isolde Kostner è un personaggio noto a chi è amante dello sci. Classe 1975, è originaria di Bolzano ed è stata una delle sciatrici italiane più vincenti di sempre. Nel suo palmares ci sono 15 affermazioni in Coppa del Mondo, due Coppe del Mondo di discesa libera, tre medaglie olimpiche, tre iridate e vari altri successi prestigiosi a livello nazionale ed internazionale

Non è la prima volta che l’ex campionessa della neve si approccia alla tv. La si ricorda infatti nel cast di Notti sul ghiaccio dove si classificò terza. Con il marito attualmente gestisce un albergo a Selva di Val Gardena.

Come chiaramente appare, la nuova concorrente dell’Isola è Isolde Kostner e non Carolina Kostner, come qualcuno ha vociferato negli ultimi giorni. Carolina, pure lei asso dello sport, è una pattinatrice classe 1987 ed è cugina di Isolde. Probabilmente, condividendo il medesimo cognome della congiunta, qualcuno ha fatto confusione in merito a chi dovesse partecipare all’Isola. Ebbene, non si tratta di Carolina ma di Isolde. La pattinatrice, per fugare ogni dubbio, ha anche postato una Stories su Instagram, smentendo che sarà una naufraga.