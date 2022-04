Isola dei Famosi, Alvin zittisce Ilary e Edoardo Tavassi fa il gesto di Totti

Alvin è buono, caro e gentile, ma guai a farlo indispettire altrimenti c’è il rischio che la sua sciolta e garbata parlantina si trasformi in un rasoio. Ne sa qualcosa Ilary Blasi, che nel corso dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, quella in onda venerdì 29 aprile, è stata zittita un paio di volte dall’inviato. Il botta e risposta si è verificato nel corso di una prova di apnea propedeutica a quella dell’Uomo vitruviano. In tutto ciò da segnalare anche un gesto assai curioso fatto da Edoardo Tavassi, che ha mimato uno dei gesti più iconici di Francesco Totti. Che cosa ha fatto di preciso? Si è infilato il pollice della mano in bocca, succhiandolo e mimando il fare di un bebè. Cosa c’entra con il marito di Ilary? Chi segue il calcio, in particolare la Roma, sa bene che quel gesto era il modo di esultare dell’ex capitano giallorosso in omaggio ai propri figli. E la Blasi? Come ha reagito? Ignorandolo: non si è capito però se il gesto le sia sfuggito oppure se la scelta di ignorarlo sia stata volontaria. Chissà…

Isola dei Famosi, Alvin e Ilary: scintille

Capitolo botta e risposta tra Alvin e Ilary. La prova valida per stabilire il leader della settimana è stata suddivisa in due manche: una gara di apnea e una relativa al gioco dell’Uomo vitruviano. L’inviato è stato prolisso nello spiegare le regole della prima manche, ma per un motivo ben preciso: ha dovuto dilungarsi in quanto i naufraghi stavano finendo di posizionarsi. La Blasi non ha capito la situazione e lo ha incalzato: “Alvin, è mezzanotte, vamo!”. “Se vuoi vado a girare la gabbia io, ma è l’ultima cosa che dovrei fare”, la secca replica del conduttore che ha sottolineato che la competizione non era ancora iniziata per il semplice motivo che il meccanismo della gabbia per l’apnea non era ancora stato messo in piena funzione.

Tutto finito? No, perché poco dopo, quando si è trattato di spiegare il gioco dell’Uomo vitruviano, la timoniera dell’Isola dei Famosi ha nuovamente incalzato Alvin. “Vabbè, lo sanno tutti come funziona l’Uomo vitruviano. Annamo avanti va!”, ha chiosato. Anche in questo caso Alvin ha zittito la collega. “Una cosa devo fare, spiegare le prove. Almeno quella fatemela fare. Grazie”. La Blasi ha così fatto marcia indietro: “Hai ragione, spiegami l’Uomo vitruviano”.