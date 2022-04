Isola 2022, mancamento per Laura Maddaloni: la naufraga lascia la diretta

Laura Maddaloni deve lasciare la diretta dell’Isola dei Famosi 2022, nel corso della puntata di venerdì 29 aprile 2022. La moglie di Clemente Russo ha un piccolo mancamento durante la prova ricompensa. Il tutto accade, appunto, quando insieme ai suoi compagni d’avventura si ritrova a dover superare un percorso davvero difficile. Per i naufraghi in palio ci sono le bistecche. Un percorso a ostacoli, dove gli ostacoli sono gli stessi concorrenti. Ognuno di loro deve superare tutto il resto del gruppo arrivando sino alla fine e camminando su un palo di legno di pochi centimetri.

Tutti insieme hanno scelto di non far partecipare alla prova Edoardo Tavassi e Carmen Di Pietro. Il seno di quest’ultima, per questa prova, risulta troppo prosperoso. Dunque, si preparano in fila, aiutandosi l’un l’altro, per riuscire a conquistare la maggior parte delle bistecche. Il numero della carne corrisponde a quello dei naufraghi. A dare inizio alla prova ci pensa Roger Balduino, che riesce nell’impresa. A seguirlo è Clemente Russo e subito dopo sua moglie Laura Maddaloni. Quest’ultima, in effetti, quando arriva nella postazione appare un po’ provata.

Nel frattempo, è il turno di Alessandro, che porta a termine il compito. Nicolas Vaporidis non fa in tempo a raggiungere la postazione entro i 4 minuti prefissati per questa prova ricompensa. I naufraghi vincono così quattro piatti di bistecche, che devono mangiare tutti insieme. Ma ecco che al ritorno in Palapa, Alvin informa Ilary Blasi che Laura Maddaloni non si trova lì con loro.

All’Isola stasera la moglie di Clemente Russo ha “un piccolo mancamento”. Questo ciò che racconta l’inviato speciale, il quale poi assicura che il medico garantisce che “è tutto apposto”. Dunque, nulla di grave per Laura, che però non prosegue la puntata insieme ai suoi compagni d’avventura. Prima di affrontare questa prova, la Maddaloni ha sfidato Guendalina Tavassi.

Isola dei Famosi: fratelli Tavassi vs coniugi Russo

Guendalina ed Edoardo Tavassi conquistano la scena in questa edizione del reality show. Con un’ottima percentuale, entrambi i fratelli si salvano dal televoto. Prima, però, affrontano Clemente Russo e Laura. In questi giorni, ci sono stati dei litigi tra loro a causa dei cocchi. Guendalina durante il confronto, a inizio puntata, non trattiene il suo pensiero, come fa anche la coppia.

“A me fanno paura. Se mi si alza una Laura e un Clemente, ho paura sì! A parole posso parlare, ma se c’è da fare altro…”

Inoltre, la Tavassi si dice “convinta di avere ragione”. Si va oltre, con Clemente e Laura che fanno presente di aver visto Guendalina inserire le pizzette nel lato b. “Si mette la pizza nel cu.o”, dichiara la Maddaloni, mentre Ilary Blasi chiede di moderare i termini. In ogni caso, non si arriva a un chiarimento e il pubblico si schiera apertamente dalla parte dei Tavassi.