Isola dei famosi, Alvin risponde a Barbara d’Urso: arriva la replica sui social

Barbara d’Urso rimprovera Alvin: la conduttrice di Domenica Live si scaglia contro l’inviato de L’Isola dei famosi

I vecchi post del naufrago John Vitale, scovati da Selvaggia Lucarelli, hanno molto fatto discutere in questi giorni. La destinataria degli insulti che lo hanno spinto ad abbandonare l’Isola dei famosi? Barbara d’Urso che, tirata in causa, non si è certo tirata indietro dal dire la sua e prendere una posizione. La conduttrice di Pomeriggio 5, come ha spiegato in più occasioni, si è sentita offesa in quanto donna e, portando avanti da anni battaglie contro la violenza di genere, ha affermato di essere intenzionata a trascinare John Vitale in tribunale per questa storia. A Domenica Live, dopo aver ringraziato Alessia Marcuzzi per aver preso le sue difese, Barbara ha però fatto una precisazione che, in maniera diretta, ha investito Alvin.

Alvin risponde a Barbara d’Urso: la replica dopo il rimprovero a Domenica Live

L’inviato de l’Isola dei famosi, durante la diretta, in merito al naufrago colpevole di aver offeso Barbara, ha affermato: “Vorrei dire che sarebbero frasi gravi anche nei confronti di un uomo”. Una frase questa che non deve essere molto piaciuta alla d’Urso. Quest’ultima, difatti, domenica ha dichiarato: “Caro Alvin ci sono rimasta male, certo anche se fosse stato scritto ad un uomo sarebbe stato grave, ma rivolto ad una donna non è la stessa cosa”. La replica di lui? È arrivata sui social. Ad un ragazzo che su Instagram gli ha scritto “La d’Urso ti ha steso”, Alvin ha risposto: “Io condanno il bullismo e la violenza sul genere umano, senza distinzione alcuna”.

Barbara d’Urso contro John Vitale: “Non sei un vero uomo”

“Se sei un vero uomo non vieni nel mio studio a leccarmi il fondoschiena” ha ribadito Barbara d’Urso furiosa a Domenica Live rivolgendosi a John Vitale. ““Il problema vero è che ci sono migliaia di donne che subiscono questo. Combatto da 10 anni contro la violenza sulle donne, qui non si tratta di Barbara d’Urso ma di tutte le donne”.