Isola dei Famosi: Alvin e una naufraga hanno il Covid, è emergenza

Tegola sull’Isola dei Famosi 2022: il reality show, che aprirà la nuova stagione il 21 marzo su Canale Cinque, è alle prese con dei casi Covid. Il virus, secondo quanto fa sapere TvBlog, ha colpito una concorrente del cast e l’inviato, Alvin. Dunque, il programma, ancor prima di cominciare con la prima puntata si ritrova a dover far fronte a una situazione emergenziale a cui si deve trovare una soluzione rapida. La donna che ha contratto il Coronavirus è Ilona Staller, “la fu” Cicciolina. La questione più difficile da risolvere è però quella che riguarda Alvin, perché un conto è dover rimpiazzare o attendere un naufrago per qualche giorno, un altro è dover sostituire l’inviato designato.

Isola dei Famosi 2022, Vladimir Luxuria potrebbe sostituire Alvin

Al momento Alvin non può salpare per l‘Honduras ed è in attesa di negativizzarsi. La speranza è che sconfigga in fretta il virus nelle prossime ore e possa partire, anche se tale scenario sembra essere alquanto improbabile che si verifichi. Molto più probabile che il conduttore debba dare forfait e che come soluzione di emergenza venga fatta partire Vladimir Luxuria, che ha già ricoperto il ruolo di inviata nell’ultima edizione dell’Isola targata Rai Due.

Luxuria, come è noto, è l’opinionista designata, assieme a Nicola Savino, di Ilary Blasi per la stagione del programma 2022: per un periodo, nell’attesa che Alvin si negativizzi, potrebbe però sostituirlo. Se avvenisse ciò, ci sarebbe anche da capire in che modo sarà rimpiazzata Vladimir nel ruolo di opinionista, che resterebbe vacante.

Per quel che riguarda Ilona Staller, come nel caso di Alvin, si attendono i risultati dei test che saranno effettuati nelle prossime ore. Sul fronte naufraghi, però, come poc’anzi accennato, c’è molta meno emergenza. Rinunciare per un periodo a un concorrente non è assolutamente un grande problema e in qualche modo alla situazione verrà trovata una quadra. Certo è che il Covid fa meno paura rispetto a un anno fa, ma continua lo stesso a provocare danni e problemi logistici in tutti i settori, tv compresa.