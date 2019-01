Alessia Marcuzzi a Mai dire talk, tutto pronto per l’Isola dei famosi: novità e conferme sulla nuova edizione

Mancano ormai pochi giorni all’inizio della nuova edizione dell’Isola dei famosi. Il 24 gennaio 2019, come molti già sapranno, Alessia Marcuzzi tornerà in prima serata su Canale 5 con il reality che l’anno scorso ha visto trionfare Bianca Atzei. Per promuovere il suo programma, allora, la Marcuzzi è stata invitata stasera a Mai Dire Talk. Stuzzicata dal Mago Forrest e dalla Gialappa’s band, di fatto, la conduttrice è stata molto attenta a non rivelare molto. Qualcosa di interessante però se l’è fatta sfuggire, confermando il primo nome del cast dei naufraghi e tirando in ballo anche – inaspettatamente – Aurora Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti contattata per prendere parte all’Isola dei Famosi: parla Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi, tra una battuta e l’altra, a Mai Dire Talk (oltre a divertirsi molto) stasera ha svelato alcuni dettagli inediti sulla valutazione dei naufraghi (e aspiranti tali) contattati per prendere parte all’Isola dei famosi 2019. Quando sono partiti i casting, stando a quando da lei dichiarato, lei e gli autori del reality avrebbero chiesto anche ad Aurora Ramazzotti di partecipare. “Lo abbiamo chiesto anche ad Aurora” ha affermato la Marcuzzi rivolgendosi verso la figlia di Eros Ramazzotti presente in studio “Ma ci ha detto di no”.

Marina La Rosa prima concorrente ufficiale dell’Isola dei Famosi: l’annuncio a Mai dire talk

A Mai dire talk, sempre nella puntata di stasera, Alessia Marcuzzi ha confermato il primo concorrente ufficiale dell’edizione 2019 dell’Isola dei famosi. Di chi si tratta? Proprio di lei: Marina La Rosa. Che l’ex gieffina avrebbe fatto parte del cast dei naufraghi, in realtà, era già stato detto. Stasera, però, con lei presente in studio Alessia ha voluto ufficializzare la cosa. Marina, partecipando al primo Grande Fratello, è stata in grado di lasciare il segno. Riuscirà ad emergere anche all’Isola? Staremo a vedere.