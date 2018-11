Isola dei famosi, Alda D’Eusanio nel cast? Dubbi sul ruolo da affidarle

Isola dei famosi, salta fuori il nome di Alda D’Eusanio: non ancora chiaro il ruolo pensato per lei

Continua il toto-nomi sul cast dell’Isola dei Famosi 2019. Da diverse settimane ormai si continuano a fare scommesse sui papabili concorrenti, ma solo di recente stanno iniziando ad arrivare le prime conferme. Nell’ultimo numero del settimanale Oggi, sempre in riferimento all’Isola dei Famosi, è saltato adesso fuori un altro nome: quello di Alda D’Eusanio, giornalista e conduttrice televisiva ora ospite fissa a La repubblica delle donne (il nuovo programma di Piero Chiambretti). Il ruolo che andrebbe a ricoprire all’interno della trasmissione, però, sarebbe ancora da definire.

Alda D’Eusanio all’Isola dei famosi: naufraga o nuova opinionista?

Già in passato, a dir la verità, di Alda D’Eusanio all’Isola dei famosi si era già detto. Di lei, nello specifico, si era parlato come possibile naufraga (e quindi concorrente del reality). Su Oggi, però, è stata avanzata un’altra ipotesi. La giornalista, stando a quanto riportato dalla rubrica Pillole di Gossip del settimanale, potrebbe essere – forse – la nuova opinionista della trasmissione (destinata a prendere il posto di Mara Venier). Quelle riportate dal giornale, è bene dirlo, rimangono al momento solo delle voci di corridoio.

Isola dei famosi: chi prenderà il posto di Mara Venier? In ballo anche Alba Parietti

Confermato Alvin come nuovo inviato dell’Isola dei Famosi, c’è da capire chi, il prossimo anno, sostituirà Mara Venier nel programma. La scorsa settimana, sempre il settimanale Oggi, aveva fatto anche il nome di Alba Parietti. La showgirl, quindi, sarebbe in lizza per il post di opinionista del reality ma, anche in questo caso, nulla di ufficiale è stato detto (né per smentire né per confermare l’indiscrezione di Oggi). Per avere notizie certe, quindi, non ci resta che aspettare una comunicazione ufficiale. Alba Parietti o Alda D’Eusanio? Questo è il dilemma.