Isola dei famosi, Akash nuovo inviato: la proposta

By

Intervistato da Today.it, l’ex naufrago ha confidato che sta pensando di ritornare in Honduras, ma non come concorrente

Akash Kumar è tornato a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nelle scorse ore al portale Today.it, dove ha fatto delle rivelazioni circa delle proposte lavorative molto allettanti che avrebbe ricevuto. Per il momento però, l’ex naufrago sembra essere ritornato a fare il modello a tempo pieno.

Dopo le sfilate di Giorgio Armani e di Kiton, Kumar è stato ospite di Pitti Uomo. La sua presenza alla celebre manifestazione di moda di Firenze la si deve al fatto che il modello è testimonial per NTN66 by Twentyone. Un evento importante che va ben oltre la moda.

Pitti infatti è la prima manifestazione in presenza che viene fatta in Italia dopo il lockdown e la chiusura per pandemia da Covid 19. Il modello durante la manifestazione nonostante i numerosi cambi di outfit, si è concesso ai fan che chiedevano di fare selfi con lui.

Ma non è tutto. Akash infatti ha risposto ad alcune domande di Today.it, rivelando, tra le altre cose, di preferire il mondo della moda a quello dello spettacolo. Perché? Secondo Kumar ci sarebbero in tv troppe sovrastrutture. Ai microfoni del noto portale ha poi ricordato che non è la prima volta che presenzia a Pitti Uomo.

“Venivo qui quando avevo 18 anni, è bellissimo ritornare” ha raccontato il modello. Poi a chi gli ha chiesto se rifarebbe ‘L’Isola dei famosi‘, Akash ha replicato: “In realtà mi hanno già chiesto di farla come inviato“. L’ex concorrente di Ballando con le Stelle ha poi confidato le sue perplessità.

“Non è un mondo che mi appartiene” ha detto Kumar, quindi ha aggiunto – “Preferisco la moda“. Secondo lui nei reality ci sono troppe sovrastrutture. Tutto però ancora è possibile perché Akash ha concluso rivelando: “Non lo so se accetterò, devo pensarci“.

E siamo certi che i suoi numerosi fan stanno aspettando con ansia la sua decisione, che speriamo arrivi presto.