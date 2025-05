Isola dei Famosi a pezzi, i rinforzi: svelati i nomi di 2 nuovi naufraghi

Il cast de L’Isola dei Famosi è a pezzi, dunque non resta che correre ai ripari. Vale a dire che non è rimasto altro da fare che chiamare i rinforzi. Da quando il reality show di Canale 5 ha aperto i battenti ci sono stati ben 6 ritiri (un esamino di coscienza, chi decide il cast, lo dovrebbe fare). Leonardo Brum, Angelo Famao, Camila Giorgi, ‘Spadino’ Nunzio Stancampiano e Antonella Mosetti hanno già alzato bandiera bianca, chi per un motivo chi per un altro. Insomma, una defezione dietro l’altra. Dunque, AAA.cercasi nuovi concorrenti. Il giornalista Gabriele Parpiglia, in esclusiva tramite il suo profilo X, ha reso noti i nomi dei due vip, si fa per dire, che dovrebbero sbarcare in Honduras nei prossimi giorni.

Sono finiti i tempi in cui L’Isola disponeva di ampio budget e ingaggiava persone realmente famose. Quei reality che continuano a venire spacciati come ‘vip’, di vip hanno ben poco. “Ma chi è questo?”, “Ma chi ha mai sentito questa?”. Sono le domande che il pubblico generalista spesso si pone quando segue il Grande Fratello o L’Isola. Pure stavolta è probabile che molti riproporranno il quesito. Alzi la mano chi conosce Ahlam El Brinis e Jey Lillo. Sono loro i personaggi citati da Parpiglia che dovrebbero andare a rimpolpare il cast.

Chi è Ahlam El Brinis

Chi è Ahlam El Brinis? Trattasi di una modella 29enne nata a Padova da genitori marocchini. Nel 2013 ha vinto la fascia di Miss Schio. Due anni dopo, nel 2015, ha partecipato a Miss Italia con la fascia di Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia. La giovane è anche stata in passato chiacchierata dal gossip per la relazione avuta con lo chef Simone Rugiati.

Chi è Jey Lillo

Jey Lillo, al secolo Gennaro Lillo, è nato nel 1997 a Napoli. Il suo nome è conosciuto soprattutto nel mondo della magia. Prima ha cominciato a farsi notare su Tik Tok, dopodiché ha avuto l’occasione di mostrarsi in tv. Nel 2022 si è esibito nel popolare talent di Canale 5 Tu si que vales. Inoltre è apparso nel game show condotto da Paolo Bonolis Ciao Darwin. A inizio 2025 lo si è visto impegnato assieme al fratello Checco a Pechino Express.