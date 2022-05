Isola dei Famosi, 4 nuovi concorrenti: trapelano i nomi, c’è un ex UeD

In arrivo nuovi innesti per il reality dei naufraghi: saranno quattro i concorrenti che andranno a rimpolpare il cast

In Honduras sbarcheranno a breve, entro la fine della prossima settimana, quattro nuovi naufraghi. La notizia era nell’aria da tempo ed è stata ufficializzata da Ilary Blasi nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi. Inevitabile che la produzione dovesse ricorrere a nuovi innesti dopo che Mediaset ha deciso di prolungare il programma fino al 27 giugno (inizialmente la finale era prevista per fine maggio). Chi saranno i “famosi” (si fa per dire visto che molti sono sconosciuti al grande pubblico) che andranno ad alimentare le dinamiche dello show? Trattasi si tre uomini e una donna.

Per il momento non sono stati ufficializzati i nomi dei nuovi ingressi, ma Biccy.it ha raccolto delle indiscrezioni, facendo trapelare due papabili “vip” (si fa sempre per dire) che dovrebbero fare tappa in Honduras. In rampa di lancio ci sarebbe Pamela Petrarolo (ex starlette di Non è la Rai) che è diventata mamma per la terza volta a 44 anni nel dicembre 2020. La showgirl negli ultimi anni la si è vista qualche volta su Canale Cinque, in qualità di ospite nei programmi di Barbara d’Urso.

Altro nome caldo e familiare al pubblico della rete ammiraglia Mediaset è quello di Luca Daffrè. Il giovane ha partecipato a due Troni Classici di Uomini e Donne. In entrambe le occasioni è sbarcato in studio nella veste di corteggiatore, una volta cercando di conquistare Teresa Langella, l’altra provando a far capitolare Angela Nasti. Sia nel primo che nel secondo caso non ha avuto fortuna. Inoltre lo si ricorda per aver ricoperto il ruolo di tentatore in un’edizione di Temptation Island.

Daffrè, qualche mese fa, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Spettacolo aveva parlato di un suo possibile coinvolgimento a L’Isola dei Famosi. “Sì ne abbiamo parlato con il mio manager, ma in questo momento della mia vita ho preferito continuare a dedicarmi alla moda. Non escludo in futuro di farlo”, dichiarava. Il futuro potrebbe essere già qui. Nessun altro nome è trapelato per il momento.

Isola dei Famosi, l’infortunio di Roger Balduino: a rischio il suo percorso nel reality

Nel frattempo il reality si trova alle prese anche con un possibile forfait. Nel corso della diretta del 13 maggio Roger Balduino, mentre era impegnato in una sfida con Clemente Russo, si è infortunato ad un piede ed è stato trasportato in elicottero nella postazione medica per effettuare una radiografia e valutare la situazione.

Alvin, a fine puntata, ha reso noto che il risultato della radiografia ha dato notizie buone: non c’è una frattura, ma una distorsione. “Nei prossimi giorni capiremo il da farsi, se può rimanere o meno”, ha concluso l’inviato.