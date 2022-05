Isola dei Famosi, 20esima puntata: eliminato, nominati, Vaporidis vs Delia

Ilary Blasi ha iniziato la nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2022 facendo notare ai naufraghi che questa è una serata molto importante. Infatti, manca un mese alla finale e nessuno di loro ha potuto affrontare questo appuntamento con tranquillità. Hanno dovuto fare delle scelte per la sopravvivenza in Honduras e per evitare di finire al televoto. Il primo tra tutti a prendere un’importante decisione per il gruppo è stato Edoardo Tavassi. Dopo essersi rifiutato più volte, ha accettato di farsi rasare i capelli da Carmen Di Pietro per una bella scorta di cibo.

Edoardo ha così fatto questo ‘sacrificio’ e, ovviamente, sua sorella Guendalina ha seguito il momento come telespettatrice, commentando. Subito dopo, è arrivato il momento di conoscere il meno votato al televoto: Roger Balduino con il 49% dei voti (Marialaura 51%). Dopo di che, Ilary ha anticipato che sarebbero stati spietati stasera con i naufraghi, che hanno dovuto affrontare delle sfide. Le prime a sfidarsi sono state le donne: Marialaura ha vinto.

La De Vitis ha avuto la possibilità di scegliere chi mandare al televoto: Estefania Bernal. In automatico, ha seguito la modella argentina Lory Del Santo, la quale aveva scelto di affiancarla, come supporto, in quanto non ha potuto eseguire la prova. Poco dopo, Edoardo Tavassi ha ricevuto una graditissima sorpresa. Il fratello di Guendalina ha avuto modo di rivedere il suo amico e attore Cristiano Caccamo, attraverso un video messaggio.

La 20esima puntata dell’Isola dei Famosi è andata avanti entrando nel vivo delle discussioni di questa settimana. Nel mirino di Carmen Di Pietro è finito Marco Maccarini. Quest’ultimo ha discusso anche con Nicolas Vaporidis ed Edoardo. A detta di tutti e tre, Marco si starebbe dimostrando una persona incoerente.

Estefania è stata poi messa di fronte a una scelta. Ultimamente la modella argentina ha preso le distanze dall’intero gruppo, da quando è uscito fuori che la storia con Roger Balduino era basata su un accordo. Ilary l’ha messa di fronte a una grande opportunità: riconquistare il consenso dei suoi compagni. Ha dovuto scegliere tra dare l’immunità a se stessa o una sorpresa per il gruppo.

Estefania ha scelto di sorprendere i suoi compagni. In realtà la sorpresa è stata riservata solo alla Bernal, che ha avuto modo di riabbracciare la sua amica Cloe D’Arcangelo. Si sono sfidate varie coppie, successivamente, con il bacio sott’acqua per ottenere i Mikado come ricompensa. A vincere sono stati Marialaura e Luca Daffrè.

Su Playa Palapa sono giunti i tre naufraghi di Playa Sgamatissima, ovvero Mercedesz, Fabrizia e Gennaro. Qui ogni concorrente ha dovuto scegliere dalla parte di chi schierarsi. La maggior parte ha scelto di stare a fianco della Henger, che è così tornata in gioco. Fabrizia e Gennaro sono finiti, in questo modo, al televoto flash.

L’eliminata definitiva di questa 20esima puntata è stata Fabrizia con il 44% dei voti (Gennaro 56%). Si sono affrontati gli uomini nella prova del secchio, vinta da Nicolas Vaporidis, che ha spedito direttamente al televoto Marco Maccarini. Non è mancato il momento dedicato a Carmen Di Pietro, che questa volta non ha ottenuto una ricompensa alimentare.

Infatti, la naufraga ha giocato a distanza con Nicola Savino (che ha imitato Cristiano Malgioglio), attraverso un quiz. Carmen ha vinto così una foto del cantante, suo amico. È arrivato il momento delle nomination: al televoto sono finiti Estefania, Lory, Maccarini, Marialaura e Nick.

Maccarini ha nominato Carmen;

Edoardo ha nominato Marialaura;

Nick ha nominato Marialaura;

Carmen ha nominato Pamela;

Lory ha nominato Marialaura;

Nicolas ha nominato Marialaura;

Marialaura ha nominato Nick;

Estefania ha nominato Nick;

Pamela ha nominato Cucolo;

Cucolo ha nominato Pamela;

Mercedesz ha nominato Pamela;

Gennaro ha nominato Marialaura;

Laura come leader ha nominato Nick.

Isola 2022, Nicolas umilia Delia Duran: il pubblico acclama Vaporidis

Nicolas Vaporidis ha decisamente affondato Delia Duran, che dallo studio ha tentato di difendere l’amica Lory Del Santo. La moglie di Alex Belli, con tono incattivito, ha affermato con sicurezza di aver visto l’attore parlare male della sua amica. “Datti una regolata! In più mi domando: non è che questo teatrino che stai facendo non è che hai paura di Lory Del Santo?”, ha chiesto Delia.

Ma Nicolas non si è lasciato trascinare in inutili discussioni e ha lasciato spiazzata la Duran, svelandole un episodio in cui Lory si è comportata in modo poco carino nei confronti del gruppo. “Detto questo, ciao Delia”, ha concluso così il suo brevissimo e conciso discorso Vaporidis, che le ha anche consigliato di guardarsi meglio le puntate.

Delia è rimasta davvero senza parole e nello studio c’è stato un fortissimo applauso per Nicolas. L’attore è riuscito a gestire la situazione al meglio, raccogliendo il consenso dei presenti in studio, tanto che la Duran è apparsa abbastanza in difficoltà.