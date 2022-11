Isola dei famosi 2023: un’altra parente di Belen nel cast? il gossip

Almeno per il momento non si conosce la data di inizio ufficiale dell’Isola dei Famosi 2023, già confermata in tempi non sospetti dal direttore di Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Tuttavia, come da tradizione, stanno già iniziando a spuntare sui giornali di gossip di settore i primi rumors relativi al cast di naufraghi che il prossimo anno partiranno per l’America Centrale.

Ad anticipare alcuni dei nomi ai quali la produzione starebbe pensando (il condizionale è d’obbligo) è stato il magazine Nuovo, che sul suo ultimo numero ha rivelato che il reality starebbe corteggiando, a quanto pare, Dayane Mello e Veronica Cozzani. La prima è la celebre modella brasiliana diventata famosa alla luce della sua partecipazione a molti altri reality (Pechino Express, Grande Fratello Vip 5) ma anche alla stessa Isola dei Famosi, nel 2017.

La seconda, invece, è la madre di Belen Rodriguez. Se la notizia dovesse essere confermata, per l’ennesima volta la tv italiana farebbe affidamento ad un membro del clan della famiglia Rodriguez. Dopo la sovraesposizione di Belen, infatti, a partecipare a reality erano stati la sorella Cecilia (amatissima concorrente del GF Vip) e il fratello Jeremias e il padre Gustavo, entrambi di recente naufraghi dell’Isola a loro volta. Per ora si tratta di semplici voci di corridoio, ma non ci sarebbe davvero da stupirsi se anche mamma Rodriguez sbarcasse a Cayo Cochinos.

Veronica Cozzani, tra l’altro, aveva dichiarato proprio lo scorso aprile che non avrebbe mai partecipato ad alcun reality, al contrario dei familiari. Questa promessa l’aveva fatta nel corso del format Isola Party, il programma condotto dal futuro genero Ignazio Moser e Valentina Barbieri. Riuscirà a rimanere fedele alla parola data?

Isola dei Famosi 2023: il ritorno di Ilary (e il ruolo di Silvia Toffanin)

La nuova edizione del reality di Canale 5 vedrà il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione. Sarà la prima volta che la conduttrice tornerà in televisione dal giorno dell’annuncio della separazione da Francesco Totti. Inizialmente, a quanto pare, Ilary aveva deciso di prendersi almeno un anno di pausa completo prima di riprendere con l’attività televisiva ma, secondo Oggi, a farle cambiare idea era stata l’amica storica Silvia Toffanin.