Mancano ancora più di due mesi alla fine del “Grande Fratello Vip”, ma comincia già a prendere forma la nuova edizione del reality che lo sostituirà: ‘L’Isola Dei Famosi’. Alla conduzione troveremo ancora una volta Ilary Blasi, nella sua prima apparizione in tv dopo il tanto chiacchierato divorzio da Francesco Totti. Per quanto riguarda, invece, uno dei ruoli più gettonati del programma c’è una grossa novità.

Nella scorsa edizione, la Blasi è stata affiancata da due opinionisti d’eccezione: Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Ebbene, mentre il ritorno della prima sembra essere certo, il volto di ‘Radio Deejay’ non farà più parte del popolare show televisivo. Savino ha, infatti, lasciato la Mediaset per condurre il quiz “100% Italia” su Tv8. ‘TvBlog’ ha, però, già rivelato il nome di chi andrà ad affiancare quest’anno la Luxuria e si tratta di un noto conduttore Mediaset: Enrico Papi.

Sarà quindi il conduttore di “Scherzi a Parte” a sostituire Nicola Savino. Dopo il malriuscito esperimento di “Big Show”, l’azienda di Pier Silvio Berlusconi torna a scommettere sul presentatore. Sarà un’avventura completamente nuova per il 57enne romano, che non ha mai rivestito il ruolo di opinionista in un programma televisivo. L’opinionista svolge una funzione fondamentale all’interno di una trasmissione e specialmente all’interno di un reality: con il loro parere danno il via alle discussioni cardine della puntata e accendono la miccia per quelle che saranno poi le dinamiche che si svilupperanno tra i concorrenti.

Una sfida da non sottovalutare, quindi, per Papi. ‘L’Isola Dei Famosi’ riaprirà i battenti ad aprile, subito dopo la finale del Gf Vip e solo allora potremo vedere il volto di “Sarabanda” in azione. Per quanto riguarda il cast dei nuovi naufraghi, invece, le carte sono ancora tutte in gioco.

Isola dei Famosi 2023: i possibili naufraghi

Nonostante non sia stato confermato ancora nessun naufrago, sul web sono spuntati alcuni nomi dei possibili nuovi concorrenti che potrebbero partire per l’Honduras. Tra i più papabili troviamo: Marco Mazzoli e Paolo Noise, entrambi speaker dello Zoo di 105. E poi: Armando Incarnato in coppia con Riccardo Guarnieri, Loredana Lecciso insieme alla figlia Jasmine Carrisi, Samantha De Grenet con il figlio Brando. Si è parlato anche della probabile presenza di Luigi Mastrangelo con il figlio Samuele e la modella Dayane Mello insieme ad Alessia Macari.

Negli ultimi giorni sono spuntati altri tre personaggi: Pamela Prati e Marco Bellavia, reduci dall’esperienza nella casa più spiata d’Italia, e Gianmarco Sainato, modello famoso per essere il ‘nemico’ di Tommaso Zorzi. Insomma, una lista non indifferente.

Tuttavia, non è stato annunciato ufficialmente ancora nessun isolano ed è ancora tutto da decidere.