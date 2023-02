Isola dei Famosi 2023 slitta, spostata la data d’inizio e altre novità

Quasi tutto pronto per il ritorno dell’Isola dei Famosi su Canale 5. Il reality show, condotto ancora una volta da Ilary Blasi, tornerà in onda subito dopo la fine del Grande Fratello Vip, ovvero ad aprile. Ma non troppo subito visto che l’ultima puntata del format di Alfonso Signorini è stata fissata al 3 aprile. Contrariamente a quanto trapelato fino ad oggi l’Isola non partirà lunedì 10 aprile bensì lunedì 17 aprile.

A farlo sapere in anteprima il sempre informato il Tv Blog. Il motivo è presto detto: lunedì 10 aprile è lunedì dell’Angelo, ovvero Pasquetta, e indubbiamente non ci sarà la stessa numerosa platea televisiva. Per questo Mediaset ha deciso di far slittare la data di inizio dell’Isola dei Famosi 2023.

Ilary Blasi sarà affiancata dagli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi (che prende il posto di Nicola Savino che ha lasciato Mediaset per Tv 8). Ancora da capire chi sarà l’inviato: potrebbe tornare Alvin anche se si parla con una certa insistenza dell’arrivo di Paolo Ciavarro, ex protagonista del GF Vip.

Stando sempre a quello che rivela Tv Blog l’Isola 2023 avrà in tutto dieci puntate (ad eccezione di futuri prolungamenti) e non ci sarà il doppio appuntamento settimanale come accaduto in passato.

Chi sono i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023

Ad oggi è stato ufficializzato un solo concorrente dell’Isola dei Famosi 2023. Si tratta di Luca Di Carlo, l’avvocato di Ilona Staller/Cicciolina che ha partecipato lo scorso anno al reality show. È stato il legale ad annunciare il suo sbarco in Honduras sulle pagine del settimanale Nuovo.

Secondo le ultime indiscrezioni dovrebbero far parte del cast 2023 anche: Nathaly Caldonazzo, Corinne Clery, Marco Predolin, Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini, Loredana Lecciso con la figlia Jasmine Carrisi, Samantha De Grenet con il figlio Brando.

Non ci sarà invece Dayane Mello, che ha partecipato alla trasmissione già qualche anno fa. La modella brasiliana ha seccamente smentito le ultime voci su Instagram. La 34enne ha assicurato che per il momento non prenderà parte ad alcun tipo di reality show.

Al contrario non ha superato il provino Flavia Vento: stando ai gossip la soubrette avrebbe reagito male al rifiuto della produzione, scoppiando addirittura a piangere.