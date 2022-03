Isola dei Famosi 2022, tre nuovi nomi: un naufrago accenderà la polemica

Sta prendendo sempre più forma il cast di concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022. Giorno dopo giorno saltano fuori nomi e indiscrezioni, alcune troveranno conferma e altre meno ma se ci sono vuol dire che ci sono stati almeno contatti o trattative. E magari non tutte le trattative vanno a buon fine, per questo non tutti i nomi anticipati sul Web e sui giornali poi sono davvero concorrenti di un reality show. I nomi trapelati oggi, però, potrebbero far discutere e non poco. Soprattutto uno di loro, che è stato al centro di una polemica di recente a causa del Covid e dei vaccini.

Il suo nome? A rivelarlo è stato Tv Blog, secondo cui sarebbe pronto a sbarcare all’Isola dei Famosi Marco Melandri. L’ex pilota motociclistico è finito al centro di una bufera nei mesi scorsi per la sua posizione sul vaccino anti-Covid. In particolare a far divampare la polemica sono state alcune sue parole sul green pass: affermò di aver tentato di prendere il Covid in tutti i modi solo per ottenere il green pass. Tutto perché è contrario al vaccino. Naturalmente queste sue parole hanno creato scompiglio e lui tentò di rimediare, ma forse fece anche peggio.

In televisione al momento, ahinoi, si sta parlando di altro. La guerra tra Russia e Ucraina ha difatti rimpiazzato il Covid, ma il virus non è scomparso. Per questo la presenza di Marco Melandri all’Isola 2022 potrebbe non essere vista di buon occhio da tutti. Una polemica annunciata, insomma. Insieme a lui si è aggiunto alla lista dei possibili concorrenti dell’Isola anche Antonio Zequila. Entrambi farebbero parte del gruppo dei single, mentre pochi giorni fa si è vociferato di un altro ex gieffino nel cast in coppia con la moglie. Per Zequila sarebbe un ritorno: è già stato naufrago nel 2005.

Il terzo nome del giorno invece è saltato fuori da 361magazine, che ha spoilerato la partecipazione di Blind, ex concorrente di X Factor. Come sempre va sottolineato che si tratta di indiscrezioni. Manca poco però all’ufficialità del cast dell’Isola 2022, in partenza subito dopo il GF Vip.