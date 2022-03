Isola dei Famosi 2022, c’è anche un ex gieffino (in coppia): il punto sul cast

Continuano a circolare indiscrezioni e rumor sul cast di concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022. Stavolta si tratta di una coppia e non di un naufrago singolo, e uno dei due non è neanche nuovo nel mondo dei reality show. Sono due sportivi: lei è una judoka, lui invece è uno dei volti del pugilato italiano. Fanno coppia da tanti anni, hanno una bellissima famiglia e il loro amore continua a riempire le pagine più belle della cronaca rosa. Riusciranno a superare anche le insidie e le dinamiche dell’Isola, rimanendo uno accanto all’altra?

Potrebbero scoprirlo proprio quest’anno, perché Clemente Russo e Laura Maddaloni sarebbero nel cast dell’Isola 2022. A renderlo noto è stato Tv Blog, che ha svelato la partecipazione in anteprima della coppia alla nuova edizione del reality. Russo, come già detto in apertura, ha già partecipato ad altri reality show. Il pugile è stato concorrente a La Talpa nel 2008. Ed è stato anche uno dei concorrenti della prima edizione del Grande Fratello Vip, dove il suo percorso non si è concluso nel migliore dei modi. Fu squalificato, prima che Signorini rivoluzionasse il metro di giudizio su frasi e parole. Prima di questa edizione non erano ammessi errori né valutazioni su contesto e intenzioni: si era fuori a prescindere.

Clemente Russo lo ha imparato sulla sua pelle, ma di certo l’Isola dei Famosi è un reality del tutto diverso. Fosse anche per la non presenza delle telecamere 24 ore su 24. Insieme a lui ci sarà la moglie Laura, sorella di Marco Maddaloni, uno dei naufraghi delle ultime edizioni più apprezzati dal pubblico. Lunedì 20 marzo comincerà la nuova edizione dell’Isola, ma chi ci sarà nel cast?

Concorrenti Isola dei Famosi 2022, i nomi trapelati finora

O meglio chi potrebbe esserci, perché finora sono soltanto indiscrezioni sul cast dell’Isola dei Famosi 2022. Di nomi ne sono circolati davvero tanti, come sempre non tutti potrebbero essere confermati. Così come è possibile che nel gruppo dei naufraghi non ci sarà nessuno dei nomi spuntati fino a oggi. Difficile, ma non impossibile. Di seguito l’elenco dei nomi ipotizzati finora: