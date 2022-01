Isola dei Famosi 2022, trattative e retroscena: i 13 nomi caldi per il cast

Iniziano le manovre in casa Mediaset per confezionare il cast de L’Isola dei Famosi 2022. Al timone del reality show ritroveremo Ilary Blasi che proverà a rilanciarsi dopo i deludenti risultati raccolti da Star in the Star. Negli ultimi giorni diversi organi di stampa hanno fatto trapelare interessanti indiscrezioni circa i possibili prossimi naufraghi. Come al solito si pescherà un po’ ovunque: ex tronisti, ‘professionisti’ dei reality, fidanzati di…, mogli e mariti di…, influencer e volti trasversali dello spettacolo.

L’ultima voce è quella che riguarda Luca e Gianmarco Onestini, che hanno spopolato in Spagna negli ultimi mesi. A Casa Chi, Gabriele Parpiglia, giornalista e autore televisivo di diversi programmi del Biscione, ha riferito che l’ex tronista di Uomini e Donne e il congiunto avrebbero ricevuto un’offerta per partecipare a L’Isola 2022. Sul tavolo, per i due, ci sarebbe anche una chiamata del GF Vip 6, intenzionato a rimpolpare il cast per arrivare a metà marzo, quando il gioco si concluderà,

Quasi certe in Honduras le seguenti presenze: la showgirl Alessia Fabiani, la modella Dayane Mello, l’influencer Antonella Fiordelisi e il cantante Pago. Per la quota fidanzato/a e moglie/marito di… ci dovrebbero essere Olga Plachina (sposata con Aldo Montano), Luigi Oliva (ex compagno di Pamela Prati), Loredana Lecciso (dolce metà di Albano Carrisi che potrebbe entrare nel cast con la figlia Jasmine) e Jedà, che fa coppia nella vita con Vera Gemma.

A questi si potrebbero aggiungere Andrea Casalino, ex gieffino dell’edizione in corso del reality più spiato d’Italia (l’uomo è stato eliminato al televoto nelle prime settimane del gioco) e Nicola Vivarelli, volto noto del pomeriggio di Canale Cinque (il ragazzo si è fatto notare per aver corteggiato Gemma Galgani a Uomini e Donne).

Isola dei Famosi 2022, Lucas Peracchi non ci sarà

Chi starebbe provando a entrare nel cast senza però ricevere feedback positivi è Lucas Peracchi, altra vecchia conoscenza di UeD. Alberto Dandolo, sul magazine Oggi, ha scritto che il muscoloso personal trainer si sarebbe proposto come concorrente ricevendo però picche dai piani alti del reality. Sempre Dandolo ha sostenuto che Peracchi avrebbe anche tentato di entrare nella Casa del GF Vip. Stessa musica, vale a dire medesima risposta dai vertici del programma: ‘No grazie’.