Isola dei Famosi, tornano i Rodriguez tra i concorrenti: chi ci sarà, in coppia

I Rodriguez non sanno stare senza l’Isola dei Famosi, così come l’Isola dei Famosi non sa stare senza i Rodriguez. A quanto pare anche questa edizione avrà dei componenti della famiglia di Belen e visto che tutti e tre i fratelli hanno già partecipato come concorrenti è chiaro che ci sarà un ritorno. Belen, che è al timone delle Iene al momento, è stata la prima a partecipare all’Isola. Per essere più precisi era nel cast della sesta edizione, dove si classificò al secondo posto dietro alla vincitrice Vladimir Luxuria.

Poi è stata la volta di Cecilia Rodriguez, che ha reso celebre Playa Desnuda ed è stata anche l’edizione dell’indimenticabile gaffe di Mara Venier come opinionista. Svelò l’esistenza della spiaggia agli altri concorrenti in Palapa, impossibile dimenticare (e ne ha fatta una simile Ilary l’anno scorso). Dopo le due sorelle anche Jeremias è volato in Honduras per partecipare all’Isola dei Famosi, e scoppiò l’amore con Soleil Sorge all’epoca. Durato non molto, al ritorno in Italia. L’anno scorso invece Cecilia era in studio per supportare Ignazio Moser come naufrago, ma c’era comunque un Rodriguez.

Ebbene, pare ci sarà anche quest’anno: Tv Blog ha svelato che Jeremias Rodriguez e papà Gustavo sono vicini all’Isola dei Famosi 2022. Al momento sarebbe tutto in via di definizione, nulla di sicuro. Proprio Jeremias dunque sarebbe pronto a riprendere il sacco di naufrago e sbarcare di nuovo sulle spiagge dell’Honduras, ma non da solo. Sono trascorsi solo tre anni dalla sua partecipazione, era infatti tra i concorrenti della 14esima edizione, nel 2019. Per lui sarebbe la terza volta in un reality e la seconda volta in coppia: era nel cast della seconda edizione del GF Vip con Cecilia.

La presenza di concorrenti in coppia all’Isola dei Famosi è una delle novità dell’edizione 2022. Ma ci saranno anche concorrenti singoli alla corte di Ilary Blasi, che tornerà al timone del reality show. Oltre a Jeremias e papà Gustavo all’Isola 2022, Tv Blog ha reso noto che non sarebbero andate a buon fine le trattative con Matilde Brandi, Patrizia Rossetti e Alex Nuccetelli. La data di partenza al momento è fissata a lunedì 21 marzo.