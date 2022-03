Isola dei Famosi 2022, seconda puntata: eliminati, nominati, già scintille

Nella seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2022 c’è stato lo sbarco di altri concorrenti. Il cast non è ancora al completo, il viaggio potrà ufficialmente cominciare quando ci saranno tutti ma gli attuali naufraghi hanno già dato vita a delle dinamiche scoppiettanti. Dunque nella puntata di giovedì 24 marzo 2022 c’è stato largo spazio per i nuovi arrivati, ma Ilary Blasi ha affrontato anche le prime dinamiche tra i concorrenti: tre giorni sono stati sufficienti a far scoppiare i primi litigi.

Il primo argomento della puntata ha visto protagoniste le coppie in nomination: Floriana e Zequila, Melandri e Ilona, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. Si è subito acceso lo scontro tra Carmen e la moglie di Maddaloni. Un inizio col botto che ha destabilizzato Nicola Savino, che ha notato una partenza con le scintille; anche Vladimir Luxuria ha detto di essere preoccupata per questo nervosismo già nei primi giorni. E subito Ilary ha presentato i nuovi concorrenti singoli: Blind, Roberta Morise, Patrizia Bonetti. Poi si è collegata con i due naufraghi su Playa Sgamada.

Ilona Staller è stata protagonista del primo momento commovente di questa puntata. Ha raccontato del distacco dal figlio che ha subito quando lui era piccolo. Col tempo e con fatica è riuscita a riaverlo con sé e oggi sono molto legati. Il rapporto tra Carmen e Alessandro è già oggetto di discussione, ma mai quanto quello tra Zequila e Floriana. I due vivono legati e non possono separarsi, questo ha generato già tensione in pochi giorni. Per fortuna Ilary ha dato ordine ad Alvin di slegare le due coppie: Floriana, Zequila, Ilona e Melandri sono liberi.

Neanche il tempo di slegarsi che c’è stato il verdetto del televoto: Marco Melandri e Ilona Staller sono stati eliminati nella seconda puntata dell’Isola 2022. Prima di andare via, i due hanno dato il bacio di Giuda che vale una nomination: lo hanno dato a Floriana e Zequila. I due hanno raggiunto Playa Sgamada, dove sono diventati concorrenti singoli e non hanno più gareggiato in coppia. Ilary ha annunciato l’ingresso dei tre nuovi concorrenti e ha aperto un televoto su di loro: non c’è posto per tutti in Palapa. Il pubblico ha premiato Blind, che è entrato ufficialmente in gara. Roberta e Patrizia si sono giocate il posto in coppia con la prova del fuoco: ha vinto Roberta. Patrizia è andata su Playa Sgamada.

La prova ricompensa è andata discretamente bene: hanno conquistato frutta, uova, farina e telo per la pioggia. In Palapa Floriana ha aggredito Nicolas Vaporidis, con il quale proprio non riesce ad andare d’accordo. Già nei daytime è emersa una certa antipatia verso l’attore, che ha accusato di essere un privilegiato. Stasera gli ha dato del “serpente” e gli ha pure detto “infame”. Tutto ancor prima che la Blasi aprisse il capitolo Floriana-Vaporidis. Più in là nella puntata la conduttrice ha aperto il dibattito e c’è stato un forte scontro tra i due, con tanto di accuse di cellulari nascosti e privilegi.

La prova libera è stata vinta da Nicolas e Estefania. Playa Sgamada ha eletto il suo capogruppo ed è Ilona. Quindi Ilary ha dato il via alle danze delle nomination, ricordando che Floriana e Zequila hanno già un voto. I leader hanno spedito al televoto Floriana e Antonio. Le coppie nominate sono Carmen e Alessandro contro Floriana e Zequila. Queste le nomination del gruppo: