Isola dei Famosi 2022, quarta puntata: eliminati, nominati, nuovi arrivi

L’Isola dei Famosi 2022 è tornato con la quarta puntata. Ilary Blasi ha iniziato questo nuovo appuntamento con gli scontri degli ultimi giorni in Honduras. Protagonisti delle accese discussioni sono stati Jeremias Rodriguez e gran parte del gruppo contro Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. Come ha fatto notare Vladimir Luxuria dallo studio, il ‘tutti contro uno’ non è mai piaciuto al pubblico. Aldilà delle ragioni e delle colpe, il pubblico va sempre a favorire coloro che vengono isolati. A parlare è stato, in particolare, Jeremias. Non sono mancati gli attacchi da parte di Clemente e Laura Russo.

Non sono questi gli unici scontri tra i naufraghi di questa edizione. Sicuramente quest’anno il reality è partito con tanta tensione. A finire sotto le accuse e le critiche è stato anche Nicolas Vaporidis, colpito sempre da Clemente e Laura. L’attore è stato accusato di non aver personalità e di aver ceduto al volere di Lory Del Santo. Ilary Blasi è andata avanti con la puntata entrando in collegamento con Playa Sgamada. Qui Antonio Zequila ha fatto compagnia a Jovana Djordjevic.

Da parte del naufrago ci sono state tante attenzioni, tanto che in molti si sono chiesti se ci stesse provando. Zequila ha negato, con il sostegno anche di Floriana Secondi. Jovanna ha confermato che Antonio non l’ha mai infastidita. La coppia eliminata al televoto stasera all’Isola 2022 è stata quella composta da Clemente Russo e Laura con il 67% dei voti (Carmen e Alessandro 33%). Prima hanno dato il loro bacio di giuda a Lory Del Santo. Subito dopo, i naufraghi hanno vinto la Prova del Fuoco.

La coppia Russo è approdata in Playa Sgamada e sono apparsi abbastanza delusi dal risultato di questo televoto. La puntata è andata avanti con Carmen Di Pietro, protagonista di un gioco per avere in cambio delle polpette al sugo. La naufraga, di fronte al prelibato piatto, la naufraga ha accettato le condizioni: tutte le donne hanno baciato il figlio, che a sua volta ha dovuto indovinare le loro identità.

Alessandro ha azzeccato solo due baci, quelli di Ilona ed Estefania. Non ha indovinato quelli di Roberta Morise e Lory, che hanno mangiato le polpette insieme a Carmen. Ed ecco che sono entrati ufficialmente in gioco Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo. Intanto, sta nascendo la prima storia d’amore di questa edizione? Tra Estefania e Roger sembra essere scoppiata la scintilla, ma ancora non c’è comunque nulla di concreto.

Con una prova di resistenza, si sono giocati la salvezza in Playa Sgamada Floriana Secondi, Antonio Zequila e Jovana Djordjevic. Quest’ultima si è salvata e si sono così sfidati al televoto flash per l’eliminazione definitiva dal programma Floriana e Antonio. Non è mancata di certo la prova per eleggere la coppia leader, vinta da Roger e Ilona.

Il primo eliminato definitivo della 16esima edizione dell’Isola dei Famosi è Antonio Zequila con il 19% dei voti (Floriana 81%). Jeremias Rodriguez, invece, ha avuto modo di parlare con la fidanzata Deborah Togni e per loro non sono mancate le lacrime. È arrivato il momento delle nomination: immuni le coppie Ilona-Roger (leader) e Guendalina-Edoardo (appena arrivati). Al televoto sono finiti Lory-Marco, Blind-Roberta e Jeremias-Gustavo.

Nicolas ed Estefania hanno nominato Lory Del Santo e Marco;

Guendalina ed Edoardo hanno nominato Blind e Roberta;

Lory e Marco hanno nominato Blind e Roberta;

Carmen e Alessandro hanno nominato Blind e Roberta;

Blind e Roberta hanno nominato Lory e Marco;

Jeremias e Gustavo hanno nominato Nicolas ed Estefania;

Ilona e Roger come leader hanno nominato Jeremias e Gustavo.

Intanto, nella Tana dei Serpenti Marco Melandri ha apertamente dichiarato di voler lasciare il reality show. Dallo studio, Manuela ha cercato di dargli la giusta energia per andare avanti con il suo percorso. Alla fine, Melandri ha deciso di restare. Anche Jovana ha espresso lo stesso desiderio. Per darle forza è intervenuto il marito ed ex calciatore Filip Dordevic. Infine, i naufraghi finiti a Playa Sgamada hanno votato il capo del gruppo: Clemente Russo.

Laura ha votato Clemente;

Clemente ha votato Laura;

Floriana ha votato Clemente;

Marco ha votato Clemente;

Jovana ha votato Laura.

Isola dei Famosi, Patrizia Bonetti ancora assente: silenzio sulle condizioni

Patrizia Bonetti non è stata presente nella diretta della quarta puntata. Al momento, l’influencer è sotto osservazione in infermeria, poiché lunedì scorso si è ustionata durante la prova del fuoco. Nel corso della serata non sono state rivelate notizie riguardanti le sue condizioni di salute. Il pubblico si è lamentato di fronte al silenzio sul suo stato di salute, di cui non ci sono aggiornamenti al momento.