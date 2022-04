Isola dei Famosi 2022 ottava puntata: eliminati, nominati, giù le maschere

L’ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2022 è iniziata con una notizia su Jovana Djordjevic. Alvin ha fatto sapere al pubblico che la modella serba ha dovuto lasciare il gioco prima del previsto. In realtà, la 30enne è stata costretta, a causa di problemi di salute, a lasciare l’Honduras. Jovana ha così concluso il suo percorso nel reality show di Canale 5. Ilary Blasi è subito passata alle tensioni nate in questi giorni tra i naufraghi. Inizialmente ha mandato in onda le clip che hanno visto al centro della scena Estefania Bernal, criticata da qualcuno, come Blind, per alcuni suoi atteggiamenti.

Il rapper ha invitato il suo amico Roger Balduino ad aprire gli occhi. Subito dopo, gli scontri si sono accesi per Guendalina Tavassi, la quale ha discusso con Gustavo Rodriguez. E non è finita qui. Nicolas Vaporidis è finito sotto accusa, quando è stato male. A causa di un malore, l’attore si è allontanato dai suoi compagni. C’è chi, come Blind e Jeremias, ha espresso dei sospetti al riguardo. Si è ipotizzato che Nicolas avesse finto per mangiare e riprendere le forze.

Ed ecco che è arrivato il momento di scoprire chi ha perso al televoto: Gustavo Rodriguez con il 15% dei voti (Nicolas 60%, Nick 25%). Il padre di Belen è finito su Playa Sgamada. Successivamente è arrivato il momento di una nuova sfida per i due gruppi Cucaracha e Tiburon, che hanno giocato per vincere 7 patate, 7 uova e 1 kg di farina. A vincere sono stati i naufraghi di Cucaracha. Poco dopo, Clemente Russo – attualmente in Playa Sgamada – ha avuto la possibilità di partire per raggiungere Playa Palapa e riabbracciare sua moglie Laura Maddaloni.

Gli scontri hanno ripreso inizio. Jeremias e Blind hanno accusato alcuni loro compagni di non essere stati sinceri con Nicolas Vaporidis. A detta loro, alle spalle l’avrebbero criticato e ora se ne starebbero zitti. Tra questi ci sarebbe Edoardo Tavassi. Ed ecco che finalmente Clemente Russo, dopo aver rinunciato all’immunità, finalmente ha potuto riabbracciare Laura. Intanto, Carmen Di Pietro ha vinto la sfida contro il figlio Alessandro: un piatto di spaghetti da condividere con i suoi compagni di squadra.

La puntata è andata avanti con un nuovo confronto tra Jeremias Rodriguez e Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi 2022. Subito dopo, è avvenuta una prova del girarrosto da record con Guendalina Tavassi ed Estefania Bernal. Le due hanno lottato per più di 4 minuti, la prima però ha ceduto ed è caduta in mare. Così Estefania ha vinto. Tutto ha un prezzo in Honduas: ha dovuto affrontare due scelte, che hanno portato Laura Maddaloni nel gruppo Tiburon ed Edoardo Tavassi con la squadra Cucaracha.

Su Playa Sgamada si è aperto un nuovo televoto flash. Marco Cucolo si è salvato e così si sono sfidati Clemente, Floriana e Lory. Su Playa Palapa le due tribù hanno scelto a chi far svolgere la prova leader: Tiburan ha schierato Blind e Cucaracha Nick. A vincere è stato il cantante della storica band I Cugini di Campagna.

L’eliminato dell’ottava puntata dell’Isola 2022 è Floriana Secondi con il 23% dei voti (Clemente 48%, Lory 29%). La serata è andata avanti con Roger ed Estefania. In studio è intervenuta una sua ex fidanzata, Beatriz. Quest’ultima pare voler smascherare il naufrago, rivelando quanto sarebbe accaduto tra loro prima dell’inizio del reality show.

Pare che Roger abbia promesso a Beatriz che sarebbe tornato da lei una volta concluso questo gioco. Il modello brasiliano non si difende neppure, anzi quando parla peggiora solo la situazione. Estefania resta senza parole e ha un piccolo battibecco a distanza con Beatriz. Nonostante ciò, la coppia è apparsa ancora salda.

Sono subito iniziate le nomination, che hanno portato al televoto: Jeremias ed Estefania con Roger.

Roger ed Estefania hanno nominato Licia;

Jeremias ha nominato Estefania;

Blind ha nominato Jeremias;

Laura ha nominato Jeremias;

Alessandro ha nominato Jeremias;

Ilona ha nominato Jeremias;

Licia ha nominato Blind;

Carmen ha nominato Blind;

Nicolas ha nominato Jeremias;

Edoardo ha nominato Blind;

Guendalina ha nominato Jeremias;

Marco ha nominato Blind;

Nick ha nominato Estefania e Roger.

Jeremias Rodriguez vuole lasciare l’Isola dei Famosi 2022

Durante le nomination è uscito fuori che Jeremias ha intenzione di tornare a casa. Blind e Laura Maddaloni l’hanno votato proprio per permettergli di lasciare il reality con il televoto e l’hanno fatto in lacrime. Addirittura il Rodriguez si è nominato da solo, ma non vale come voto. Ilary Blasi ha chiesto così all’argentino da quanto tempo sta male in Honduras.

“Da quando ho capito che qui è un circo. Ho bisogno della mia fidanzata e della famiglia. Non sono una persona adatta per i reality, non so perché sono venuto qui. Voglio tornare a casa”

Anche Alessandro e Ilona hanno nominato Jeremias con la stessa motivazione. Vladimir Luxuria ha perso la pazienza, tanto che ha chiesto ai naufraghi di confessare la verità: “Ditelo che vi ha chiesto lui di nominarlo!”. A detta dell’opinionista dovrebbero, invece, incitarlo a continuare il gioco.