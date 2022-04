Isola 2022, Luxuria inchioda Jeremias: perché l’opinionista ha ragione

By

Non è la prima volta che Jeremias Rodriguez scatena ‘l’ira’ di Vladimir Luxuria all’Isola dei Famosi 2022. Accade nuovamente nel corso dell’ottava puntata, in onda nel prime time di Canale 5 giovedì 14 aprile 2022. Questa volta, il fratello di Belen fa decisamente perdere la pazienza all’opinionista che affianca Ilary Blasi insieme a Nicola Savino. Il tutto avviene quando Jeremias appare furioso con i suoi compagni d’avventura. In particolare, l’argentino sembra avercela con chi fa parte della sua stessa squadra.

Ma perché è così infastidito il Rodriguez stasera? La reazione dei suoi colleghi l’ha davvero deluso quando sono usciti fuori dei sospetti su Nicolas Vaporidis. Durante la puntata di lunedì, l’attore ha avuto un malore a causa di una prova affrontata per il gioco. Pertanto, è stato costretto ad allontanarsi dai suoi compagni e a restare sotto controllo medico per un po’. Non tutti hanno creduto a questo malore. Infatti, qualcuno ipotizza che Nicolas abbia mentito per allontanarsi e recuperare le forze, mangiando.

Pare che Vaporidis abbia, appunto, avuto modo di mangiare qualcosa dopo il malore. Sarebbero così partite delle battute ironiche da parte dei naufraghi. Stasera Jeremias e Blind confermano di aver avuto questi sospetti. Nicolas all’Isola 2022 questa volta si difende, ma non più di tanto. Lo scontro si accende tra altri suoi compagni, invece. Subito Il Rodriguez e il rapper fanno presente che non sono stati gli unici a ‘prendere in giro’ Vaporidis.

In particolare, l’argentino indica Edoardo Tavassi. La discussione in questione passa in secondo piano e si riaccende dopo la prima prova della serata. Tornati in Playa Palapa, Blind ed Edoardo stanno discutendo animatamente. “Dai Blind… Mi arrivi all’ombelico, eri sparito e ora torni durante la diretta. Mi suona strano”, afferma a gran voce il fratello di Guendalina Tavassi.

Il rapper accusa Edoardo di aver criticato alle spalle Vaporidis e di essersi nascosto stasera. “Io gli ho sempre detto tutto in faccia”, ha invece risposto il Tavassi. Arriva anche per Jeremias il momento di parlare. Ancora una volta, il Rodriguez fa notare che alcuni dei loro compagni non avrebbero avuto il coraggio di rivelare ciò che pensano davvero di Nicolas.

Non vuole dire nessun nome, ma ammette che nutre un certo fastidio nel vedere la gente che “prendeva in giro” Vaporidis ora stare in silenzio. Ed è a questo punto che Vladimir Luxuria perde le staffe.

“Scusa Jeremias a te dà fastidio che chi ha parlato male di Nicolas non l’ha detto. Adesso a noi ci dà fastidio che tu accusi senza dire chi lo ha detto. Se hai le pa..e fai i nomi Jeremias. Tira fuori le pa..e, in senso metaforico ovviamente”

Come già precisato, non è la prima volta che Vladimir si rivolge stizzita verso l’argentino. Quest’ultimo si difende: “Non ho accusato nessuno. Non sono il messaggero. Ognuno sa ciò che ha detto”. Edoardo Tavassi appoggia l’opinionista: “Tira fuori le pa..e, tira fuori i nomi”.

Vladimir è infastidita dal fatto che Jeremias faccia il vago anziché rivelare chi avrebbe parlato male di Nicolas. Ma il Rodriguez non ha intenzione di fare nomi. La maggior parte del pubblico di Canale 5 è d’accordo con Luxuria e lo fa notare sui social network. L’argentino è abbastanza contestato e l’intervento dell’opinionista riceve applausi.