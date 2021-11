Isola dei Famosi 2022, nodo conduzione risolto: la decisione di Mediaset

Dopo settimane di speculazioni, smentite e velate conferme è stato rivelato il nome di chi sarà alla conduzione de “L’Isola dei Famosi”. Nel 2022 il fortunato reality show sarà presentato ancora una volta, come riportato da TVBlog, da Ilary Blasi. Ecco cosa è noto finora sulla sedicesima edizione del programma.

Ilary Blasi è stata conduttrice dell’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi”, andata in onda dal marzo al giugno 2021. L’ex letterina di “Passaparola” è giunta al timone del programma dopo 6 anni di dominio incontrastato della collega Alessia Marcuzzi. Secondo TVBlog la 40enne è confermata come padrona di casa della trasmissione anche per la prossima edizione prevista per marzo 2022.

Così la moglie di Francesco Totti avrà la possibilità di ritornare a ricoprire un ruolo in cui ha dimostrato di essere disinvolta e sicura di sé, dopo l’esperienza non proprio positiva di “Star in the Star”. Quest’ultimo, talent show andato in onda nel ottobre 2021 su Canale 5, ha sofferto di bassi ascolti ed è stato chiuso in anticipo anche a causa di disguidi tra Mediaset e la casa di produzione Banijay. La Blasi potrà così mettersi alle spalle tutto ciò presentando un programma che ha sempre avuto un buon indice di gradimento da parte del pubblico, anche se leggermente in calo per quanto riguarda l’ultima edizione che ha avuto una media di 3.067.000 telespettatori e ha fatto segnare il 18,30% di share.

Isola dei Famosi, il ritorno di Ilary Blasi

“L’Isola dei Famosi”, anch’esso prodotto da Banijay, si preannuncia pieno di sorprese e novità tutte da scoprire. Il reality andrà in onda due volte a settimana dopo la conclusione del GF Vip 6, la cui finale è prevista per il 14 marzo 2022. Le voci parlavano di una probabile esclusione dal palinsesto per “L’Isola” a causa della messa in onda della nuova edizione de “La Talpa”. Ma a quanto pare Mediaset ha cambiato idea.

Da molto tempo si rincorrono le voci su papabili conduttrici del reality in sostituzione di Ilary Blasi, che sembrava prossima a lasciare il posto a qualcun altro visto il calo di ascolti dell’edizione da lei capitanata. Maurizio Costanzo, invece, è andato recentemente controcorrente, dicendo che secondo lui la Mediaset avrebbe riconfermato la romana nel 2022. A quanto pare il marito di Maria De Filippi aveva ragione.