Isola dei Famosi 2022, 12esima puntata: eliminato e nominati

Nella nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2022 non sono mancati gli scontri e i confronti tra i naufraghi. In particolare, Ilary Blasi ha iniziato l’appuntamento con la ‘ribellione’ di Alessandro, stufo della costante presenza di sua mamma Carmen Di Pietro. Ed ecco che si è passati ai momenti che hanno infiammato l’Honduras in questi ultimi giorni. Scendendo nel dettaglio, al centro della scena sono finiti i fratelli Tavassi e i coniugi Russo. Quest’ultimi hanno accusato Guendalina di aver preso dei cocchi che non le appartenevano e molto altro.

Clemente Russo ha sostenuto sua moglie Laura, mentre la Tavassi ha ammesso di avere paura. A questo punto, non arrivando a una conclusione, la conduttrice ha invitato le due naufraghe a effettuare una sfida per vincere un sacco di dieci cocchi. Ilary ha fatto sì che ripetessero la prova per una seconda volta, in quanto nella prima Guendalina non si era impegnata. A vincere è stata comunque Laura Maddaloni, che ha deciso di condividere i cocchi con tutti.

Subito dopo, è tornata al centro della scena la coppia composta da Estefania Bernal e Roger Balduino. Entrambi non sanno ancora che lunedì prossimo sbarcherà sull’isola per avere un confronto faccia a faccia con loro Beatriz. Quest’ultima è intervenuta più volte in studio dando del falso a Roger, che le avrebbe promesso un futuro insieme prima di questa esperienza. Stasera il modello ha avuto modo solo di ascoltare una lettera scritta da Beatriz.

Il naufrago ha ribadito la sua posizione, dichiarando ancora il suo amore per Estefania. Intanto, sono nuovamente scoppiati gli scontri in Palapa. Qui Edoardo Tavassi si è scontrato con Blind. Il giovane rapper si è poi confrontato con Licia Nunez da solo, in un nuovo faccia a faccia. Blind ha accusato l’attrice di recitare una parte nel gioco. Lei, invece, ha ovviamente negato e ha ammesso che da una vita lotta con questi pregiudizi.

È arrivato il momento di scoprire il verdetto del televoto della 12esima puntata dell’Isola dei Famosi 2022: Licia Nunez ha dovuto abbandonare Playa Palapa con il 9% dei voti (Edoardo 40%, Guendalina 34%, Marco 17%). Prima di partire per Playa Sgamada ha dato il bacio di giuda ad Alessandro, sorprendendo anche Ilary Blasi. La puntata è andata avanti con la prova ricompensa: i naufraghi hanno potuto mangiare quattro bistecche, dividendosele tra loro.

Subito dopo, Laura Maddaloni ha abbandonato la diretta a causa di un piccolo mancamento. Non ha quindi preso parte alla prova leader. La prima fase ha avuto come vincitori: tra gli uomini Edoardo e tra le donne Guendalina. La seconda ha vinto, diventando così leader. Intanto, su Playa Sgamada è stato definitivamente eliminato Marco Senise con il 24% durante il televoto flash (Lory Del Santo 44%, Ilona Staller 32%).

La serata è andata avanti con un momento dedicato a Nicolas Vaporidis, che ha avuto un piccolo crollo in questi giorni. Dopo di che, sono iniziate le nomination, che hanno portato al televoto: Carmen, Estefania e Blind.