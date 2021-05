Isola dei Famosi 2021, sedicesima puntata: eliminato, infortuni e scontri

La nomination reciproca tra Andrea Cerioli e Francesca Lodo è stata oggetto di discussione durante la sedicesima puntata dell’Isola dei Famosi di lunedì 10 maggio 2021. Ilary Blasi ha affrontato questo argomento mostrando ai telespettatori una dura lite avuta nei giorni scorsi. Francesca ha definito Andrea insopportabile quando inizia a parlare solo ed esclusivamente di cibo. Ed è questa la motivazione espressa dalla concorrente del reality show ad avere scatenato nei giorni scorsi una lite. La showgirl e l’ex tronista di Uomini e Donne si sono affrontati verbalmente in diretta. Alla padrona di casa Andrea Cerioli ha spiegato di non credere di essere stato aggressivo nei confronti della Lodo, aggiungendo che quando una donna non sa come uscirsene addita l’uomo con questa terminologia.

Con il 49% dei voti Francesca Lodo è stata eliminata dall’Isola dei Famosi. Piena di sconforto e fatica ha deciso di rimanere su Playa Imboscatissima con Beatrice. Durante la puntata Ilary Blasi ha fatto una gaffe spoilerando qualcosa che non doveva ai naufraghi durante un collegamento. Roberto Ciufoli ha violato il regolamento del reality oltrepassando il confine della spiaggia per andare a prendere un fruttino. La produzione ha deciso di punire tutto il gruppo: razione di riso ridotte.

Massimiliano Rosolino ha riferito che ci sono due naufraghi infortunati: Ignazio Moser e Isolde Kostner. I concorrenti non saranno più divisi tra Primitivi e Arrivisti; tutti hanno potuto votare tutti, tranne Isolde immune dalle nomination. Sono finiti al televoto Roberto Ciufoli, Valentina Persia, Emanuela Tittocchia e Rosaria Cannavò.

Isola, Brando Giorgi contro Awed: “Sei il meglio stratega di tutte le edizioni

Dopo aver fatto la sua nomination, Awed si è confrontato a distanza con Brando Giorgi. L’attore si è complimentato per la sua giovane età, definendolo come il meglio stratega di tutte le edizioni de L’Isola dei Famosi. Per lui ha fatto uno scivolone quando l’ha chiamato ‘schifoso’. Lo youtuber ha cercato di difendersi, rivelando di aver già chiesto scusa per l’espressione usata.

la Blasi ha trasmesso una clip divertente su Awed e le ‘sue donne’. Ogni volta che prova ad avvicinarsi a una di loro quest’ultima viene eliminata. L’elenco è davvero lungo: Vera, Beatrice, Miryea e adesso potrebbe essere il turno di Emanuela Tittocchia.