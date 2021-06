Il lato ‘oscuro’ dei reality show, in questo caso quello de L’Isola dei Famosi. Cosa succede nel dietro le quinte? Chi tira i fili del programma? E perché? Isolde Kostner, fresca dell’esperienza in Honduras e con occhio non televisivo (l’ex campionessa di sci non è avvezza al piccolo schermo avendo sempre condotto una vita lontana dai riflettori), intervistata dal Corriere del Veneto, ha raccontato alcuni retroscena inediti riguardanti lo show di Canale Cinque, che si è concluso pochi giorni fa con la vittoria di Awed.

Isolde, che come poc’anzi detto non è per nulla abituata ai meccanismi della televisione, ha confidato di aver trovato “pesante” il fatto di dover assistere a continue “liti furiose” che si innescavano tra i concorrenti dell’Isola. Quando le è stato domandato se quegli alterchi fossero spontanei o meno, l’ex sciatrice ha risposto positivamente. Ma c’è un ma…

“Ma ho avuto spesso l’impressione che la redazione avesse interesse a istigare o riportare in auge le discussioni che si erano smorzate, facendo riascoltare i ‘confessionali’ per dare slancio alla diretta”, ha ragionato Isolde che ha poi aggiunto di essere comunque consapevole del fatto di stare a partecipare a un gioco con “regole precise”. Regole che ha imparato “abbastanza in fretta”.

La sportiva ha anche un piccolo rammarico, sempre restando in tema diverbi. La sua esperienza complessiva nello show la valuta con un 7. Poteva esserci un voto più alto ma a “far calare la media sono le discussioni che creavano tensioni”. “Io – dichiara – avrei voluto affrontare argomenti più seri, magari far conoscere ai telespettatori le vite di ciascuno di noi al di fuori dell’isola. Ma forse l’audience sarebbe crollato”.

D’altra parte non è un mistero che i reality show costruiscano il proprio seguito su una dinamica di incontro/scontro, vale a dire il sale che serve a catturare l’attenzione dei telespettatori da casa. La Kostner è poi passata a commentare alcuni rapporti avuti con i suoi compagni di avventura, Nella fattispecie ha spiegato di aver legato parecchio con Roberto Ciufoli e Ignazio Moser. Sono loro i due personaggi con i quali è riuscita a trovare maggior feeling e intesa in terra honduregna.

Al contrario, ha captato poca affinità con Gilles Rocca e con l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli. “Io e Andrea non ci piacevamo”, ha chiosato Isolde aggiungendo che con il bolognese non è mai riuscita ad andare oltre la “superficie“. Quindi l’affondo: “L’ho trovato scontroso, poco rispettoso dei suoi antagonisti. Ho cercato di tenermi a distanza”.

Isolde ha infine dichiarato che Moser, se avesse partecipato al reality dall’inizio, probabilmente avrebbe vinto, perché in possesso di grinta e carisma.