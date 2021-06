Cerioli, Isola 2021: “Chi non vedrò più. Istinto sessuale? Funziona così”

Chi non sentirà mai più dei compagni dell’Isola dei Famosi? Come funzionano le pulsioni intime nel reality? Davvero è stato male perché ha bevuto troppo dopo il party finale dello show? Quale è stata la primissima cosa che ha fatto una volta fuori dal programma? Sono tutte domande che Gabriele Parpiglia, giornalista di Chi Magazine nonché autore della trasmissione condotta da Ilary Blasi, ha posto ad Andrea Cerioli. Con l’ex tronista di Uomini e Donne è stato protagonista di una lunga intervista su Instagram. Il bolognese ha risposto a tutto, senza remore e senza sottrarsi, in modo dettagliato e sincero.

Si parte dalla primissima cosa che Andrea ha fatto una volta ‘libero’ dai lacci dello show. “Paglia (sigaretta, ndr), giuro, è la prima cosa che ho fatto. So che non è il massimo, ma è la verità. Ho fumato. Poi ho mangiato”, spiega Cerioli che è quindi passato a sottolineare quanto la vita del ‘naufrago’ sia difficoltosa e ricca di insidie e stenti. “Non sono Raz Degan 2.0 – ha affermato -, è stata tosta davvero. Non sono qua a dire che ho fatto l’eroe. Sul serio, non è stato facile“.

Fin da subito è emerso il suo carattere fumantino, che non disdegna lo scontro se ce ne è bisogno. “Non sono un gregario, non sto zitto. Non mi faccio calpestare”, ha detto Andrea che quando gli è stato poi chiesto quali persone si ‘porta dietro’ dal gioco ha menzionato Ignazio Moser, Valentina Persia, Angela Melillo, Ubaldo. Anche Gilles, “seppur è una persona difficile”. E anche la Isoardi che “l’ho percepita come leader, al pari di Rocca. Però lui è un bravo ragazzo. Gli voglio bene”, ha aggiunto il bolognese. E quelli che certamente non sentirà mai più?

“Brando e la Martani. Loro due zero”, chiosa con convinzione. Discorso differente per Francesca Lodo. Con la showgirl ha avuto degli attriti all’Isola ma non la considera una persona negativa. Certo su alcune questioni è assai distante da lei, ma non la fa finire nella ‘categoria’ del ‘non li rivedrò più’.

Parpiglia sonda poi il terreno su un aspetto curioso del reality, chiedendo come venga percepito l’istinto sessuale in una simile situazione di fame e stenti. “L’istinto sessuale quanto si azzera? Completamente, zero – spiega Cerioli -. Una volta sola me lo sono guardato e sembrava un paguro. Ho detto ok, ci vediamo quando rientro. Ti preoccupi anche perché è completamente in stand by”.

Spazio poi al ritorno a casa: è stato un viaggio al quanto movimentato. L’ex tronista svela di aver bevuto parecchio il giorno prima di prendere l’aereo in Honduras e di essersi sentito male il giorno dopo: “A Città del Messico ho vomitato nei bagni e hanno chiamato un medico in quattro lingue; è arrivato è mi ha dato della roba. Sì, è così, sono sincero”.

Capitolo chili presi prima di sbarcare nel programma di Canale Cinque. Cerioli non ha nulla da nascondere e racconta di essere ingrassato 15 chilogrammi in quarantena: “Ho mangiato come un bisonte. Ho perso due o tre chili prima di partire solo per arrivare sull’Isola e non sembrare Magalli”.

Infine ha dato un flash sull’operato dei tre opinionisti, descrivendo Iva Zanicchi come una persona simpatica, buona e mai aggressiva. Zorzi come un ragazzo alquanto intelligente e acuto. “A volte è pungente ma ci sta, è il suo ruolo”, chiosa. Parole positive infine per Elettra Lamborghini: “Mi è piaciuta”.