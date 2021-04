Isola dei Famosi 2021, Cerioli sbotta dopo la nomination: il fuorionda

Andrea Cerioli all’Isola dei Famosi è sempre in discussione, meritatamente o meno. In un primo momento sono state le sue lacrime e la sua iniziale difficoltà ad ambientarsi a scatenare giudizi, non necessari e superficiali in molti casi. Poi la polemica, anche stavolta discutibile, dopo il confronto con la fidanzata Arianna Cirrincione, accusata da una parte del pubblico di averlo scoraggiato. Cerioli invece sente di non essere adatto al reality perché le telecamere si concentrano sui concorrenti che più le attirano, con dinamiche e altro. Ma se non appare nel daytime non vuol dire che passa le giornate isolato dal gruppo e senza far nulla. Adesso però anche i naufraghi pare lo stiano mettendo sotto accusa.

Ieri sera Roberto Ciufoli, nuovo leader, lo ha nominato mettendolo direttamente al televoto contro Drusilla, nominata dal gruppo. La motivazione fornita dal leader però non è piaciuta a Cerioli: Roberto ha detto di averlo nominato perché secondo lui dovrebbe darsi un po’ più da fare sull’Isola. Queste parole hanno fatto scattare Andrea e nel daytime di oggi è andato in onda ciò che è successo nella Palapa. Nel fuorionda quindi Cerioli ha detto a Ciufoli che di solito si nominano le persone per antipatia o per altri motivi diversi da ciò che, per lui, sarebbe una frivolezza.

Ciufoli ha spiegato di averlo nominato anche per aiutare Drusilla a essere eliminata. Avendo visto che Andrea Cerioli ha vinto contro un personaggio ritenuto forte come Elisa Isoardi gli avrà fatto credere che può vincere anche contro Drusilla. Quest’ultima è apparsa molto sofferente, ha detto di non avere più forze e per questo vorrebbe tornare a casa. Il leader ha pensato di aiutarla mettendola contro Cerioli al televoto. Secondo Andrea allora sarebbe stata una nomination architettata dopo averlo visto trionfare contro la Isoardi. Anche perché non è detto che vincerà anche contro Drusilla, insomma. Quindi ha aggiunto:

“Sono quelle nomination sei forte e ti nomino. Avrei preferito ‘non mi piaci, nomino te’. Sì è così, perché non faccio niente di più e niente di meno di quello che fanno tutti”

Roberto ha negato di provare antipatia verso Andrea, ma pare che nei giorni scorsi abbia già fatto presente la cosa. Quando ha detto a Gilles Rocca di essere dispiaciuto per la reazione di Andrea, Gilles ha risposto che non è stata una nomination piovuta dal cielo, che non se ne è uscito dal nulla. Insomma che Cerioli poteva immaginarlo. Sarà per questo che il nominato ha contestato la motivazione? Magari ha intuito di non piacere molto a Ciufoli e si aspettava parole diverse dall’accusarlo di non fare abbastanza nel gruppo. Roberto comunque proverà a chiarire: “Non ce l’ho con lui per qualcosa di personale. Non l’ho visto particolarmente brillante nel proporsi a fare cose”.