Isola dei Famosi 2021: Carolina Stramare si ritira. Svelato il motivo

Perde pezzi ancor prima di iniziare il reality di Ilary Blasi in onda a partire da lunedì 15 marzo 2021. Carolina Stramare si è ritirata da L’Isola dei Famosi. Ad annunciare la decisione dell’ex Miss Italia è stata la produzione con una nota diffusa sui profili social della trasmissione. Per la ragazza sono sopraggiunti problemi familiari che le impediscono di avere la serenità necessaria per affrontare questa nuova avventura televisiva. Al momento non ci sono altri dettagli in merito a questa decisione; probabilmente sarà lei stessa a svelare di più nelle prossime ore sui suoi account. L’Isola, dunque, perde uno dei suoi concorrenti ma deve fare i conti anche con un altro ritiro annunciato da un naufrago. Il modello italo-indiano Akash Kumar ha dichiarato di recente di non voler partire per l’Honduras svelando di avere avuti dei litigi con la produzione in merito al montaggio del suo videoclip di presentazione. Cambierà idea?

Per Carolina, è certo, che non la vedremo su Canale 5. In una recente intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv Miss Italia 2019 ha commentato la sua partecipazione al reality, prima di ritirarsi, sostenendo che è una esperienza che la affascina da sempre. L’avventura le è sempre piaciuta, proprio come quando ha deciso di partire per la Cina. Il padre ha un negozio di arredamento e un giorno uno dei suoi clienti decise di assumerla come testimonial per presenziare a una delle grandi fiere cinesi dell’import-export. Ha tanto nostalgia della Cina e spera di tornarci la prossima estate. Quei luoghi e quelle persone sono rimasti nel suo cuore.

Anche il cibo che all’inizio le sembrava troppo saporito è diventato il suo cibo preferito. Sono cambiate molte cose da quando ha vinto il concorso di bellezza più longevo del nostro Paese. Carolina Stramare ha confidato nel corso dell’intervista di essere diventata più forte, ha cercato di combattere contro le sue fragilità. Ha smesso le sedute psicologiche, dopo l’estate scorsa in cui ha avuto un crollo emotivo e aveva bisogno di essere aiutata. Come spiegato da lei, il crollo è stato provocato dall’anniversario della morte della madre: