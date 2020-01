Isola dei Famosi, rumors: il retroscena su Simona Ventura

Isola dei Famosi, il retroscena su Simona Ventura dopo lo spiffero dell’abbandono di Alessia Marcuzzi: gossip e rumors

Continuano a rincorrersi le voci che vorrebbero Alessia Marcuzzi dimissionaria dalla conduzione de L’Isola dei Famosi. A lanciare lo scoop è stato il noto portale Dagospia che ieri ha spifferato che dopo 5 edizioni la biondissima romana sarebbe pronta a lasciare lo show. Ma non è finita qui: nelle scorse ore, sempre Dagospia, ha fatto spuntare il nome di Simona Ventura. E non perché sarebbe lei in pole position per sostituire Alessia (pare che ci sia Ilary Blasi), ma per il motivo contrario. Retroscena e sussurri dicono che…

Lo spiffero di Dagospia sulla prossima Isola: Ilary Blasi sì, Simona Ventura no

“Dopo l’abbandono della Marcuzzi svelato da Dagospia, Mona Ventura già si sente la nuova conduttrice dell’Isola dei morti di fama. Fatele sapere che il Biscione deve ricollocare Ilary la Capitana, migliore amica di Piersilvia Toffanin (dai tempi in cui erano Letterine a Passaparola) e sua collega di agenzia”. Questo il flash di Dagospia che fa scendere le quotazioni di SuperSimo. Per quel che riguarda la possibile entrata di Ilary alla conduzione, è stato invece TvBlog a dare la news durante la giornata di ieri.

Il mosaico delle conduzioni dei programmi Mediaset: che cosa succederà?

Nell’intricato mosaico delle conduzioni dei prossimi programmi, Alessia Marcuzzi potrebbero finire, stando a quanto risulta a TvBlog, allo Show dei record. Se i rumors dovessero essere confermati, la Blasi approderebbe all’Isola. E Simona? Probabilmente proseguirebbe il suo viaggio in Rai, in cui è da poco tornata. Nel frattempo continuano a filtrare anche le indiscrezioni relative al cast della prossima edizione dell’Isola dei Famosi: le ultime raccontano di un provino sostenuto da Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e Donne nonché attuale fidanzato di Mercedesz Henger. Nell’ultimo periodo la coppia è stata chiacchieratissima per via dello scontro tutto familiare con mamma Eva Henger.