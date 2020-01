Eva e Mercedesz, l’incontro: clima teso, poi la pace ma qualcosa non torna

Eva e Mercedesz Henger si incontrano dopo mesi: clima teso, poi arriva la pace ma qualcosa non torna. Barbara d’Urso richiama la fidanzata di Lucas Peracchi

Dopo mesi di accuse reciproche e profondi attriti familiari, Mercedesz ed Eva Henger si sono incontrate a Domenica Live. La figura da paciere l’ha rappresentata Barbara d’Urso. Tuttavia, chi credeva che mamma e figlia si sarebbero abbracciate e si sarebbero lasciate tutto alle spalle, ha avuto una doccia fredda. Non appena la giovane è entrata in studio il clima è stato tesissimo. “Perché siamo qui? In televisione e non dove abito io?”, ha chiesto Mercedesz alla madre. “Perché non so dove abiti!”, la risposta, che non ha convinto la figlia. Si va oltre e interviene la d’Urso: “Mamma appena ti sei seduta ti ha dato la mano, non si può provare a ripartire?”. “Una cosa è un’ammissione di colpa, una cosa è chiedere scusa. Cosa che mia madre non ha voluto fare”, la chiosa dell’influencer.

Mercedesz: “La fiducia ci hai messo un secondo a frantumarla, ma io ho bisogno di gesti concreti per ricostruirla”

Lungo tutto l’incontro Mercedesz ed Eva sono tornate a scambiarsi reciproche stilettate e frecciate. Quel che proprio non è riuscita a digerire la fidanzata di Peracchi (avrebbe dovuto esserci anche lui in studio, ma ha avuto problemi di salute), sono state le critiche in riferimento allo svelamento sulla verità del padre biologico. “La fiducia ci hai messo un secondo a frantumarla, ma io ho bisogno di gesti concreti per ricostruirla”, ha dichiarato la figlia. Altro intervento della d’Urso: “E allora dai a Eva questa possibilità”. La conduttrice è arrivata addirittura a dire che non avrebbe fatto entrare Jennifer (la figlia di Eva e Massimiliano Caroletti che attendeva nel dietro le quinte di riabbraciare la sorella dopo 7 mesi di distanza), se i toni non si fossero calmati e non sarebbe arrivato un gesto di pace.

Eva chiede scusa a Mercededz, ma il pubblico non è convinto

Alla fine Eva ha pronunciato la parola che Mercedesz attendeva da molto. “Scusa se ti sei sentita offesa”, ha dichiarato l’ungherese ha proposito della questione Riccardo Schicchi. La pace è giunta, seppur molto faticosamente. In molti hanno commentato l’episodio sui social, sostenendo che gli attriti non siano stati superati. Numerosi anche coloro che si sono chiesti con sarcasmo perché una simile vicenda familiare continua a essere affrontata dalle dirette interessate sotto i riflettori della tv. Qualcosa pare proprio non tornare…