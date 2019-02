Isola dei Famosi 2019 sesta puntata: nominati, eliminati e prime gelosie

Sesta puntata Isola dei Famosi: cosa è successo? Eliminato e nominati

Cosa è successo durante la sesta puntata dell’Isola dei famosi? Se non avete visto la diretta o vi siete distratti siete capitati nel posto giusto. Bene, facciamo il punto. I nominati di questa settimana, anche questa volta, sono stati annunciati da Alessia Marcuzzi alla fine, quando tutti avevano fatto le loro nomination (leader compreso). Ebbene, a fronte di tutto quello che è successo, delle liti e delle incomprensioni emersi i naufraghi hanno espresso la loro preferenza. I concorrenti che rischiano di uscire la prossima settimana, pertanto, sono: Riccardo Fogli, le sorelle Mihajlovic e Luca Vismara. Giorgia Venturini è stata invece l’eliminato al televoto di questa settimana (che ha perso contro Marco Maddaloni e Luca Vismara). Sempre durante la diretta, a seguito di un’eliminazione a catena, è stato lanciato anche un televoto lampo che, alla fine, ha visto Stefano Bettarini lasciare la Palapa.

Nominati Isola 2019, nomination leader e preferenze gruppo: ecco chi ha nominato chi

Riccardo Fogli, le sorelle Mihajlovic e Luca Vismara sono, come già detto sopra, i nominati di questa settimana. I primi, ovvero Riccardo Fogli e le sorelle Mihajlovic, sono stati nominati dal gruppo dei naufraghi. La persona nominata dal leader (ovvero da Ghezzal) è stato Luca Vismara. Riassumendo, comunque, i naufraghi si sono così espressi:

– Marco Maddaloni ha nominato le sorelle Mihajlovic;

– Jeremias Rodriguez ha nominato le sorelle Mihajlovic;

– Soleil ha nominato Luca Vismara;

– Aaron ha nominato Marina La Rosa;

– Paolo Brosio ha nominato Jo Squillo;

– Marina La Rosa ha nominato Riccardo Fogli;

– Sarah Altobello ha nominato Ariadna Romero;

– Jo Squillo ha nominato Luca Vismara;

– Riccardo Fogli ha nominato le sorelle Mihajlovic

– Luca Vismara ha nominato Jo Squillo;

– Ariadna Romero ha nominato Riccardo Fogli;

– le sorelle Mihajlovic hanno nominato Riccardo Fogli;

– Ghezzal, il leader, ha nominato Luca Vismara.

Gli eliminati di questa settimana, come è successo la settimana scorsa con Kaspar Capparoni, hanno avuto la possibilità di scegliere se: continuare il gioco o lasciare definitivamente l’Honduras. Giorgia Venturini, messa davanti a questa decisione, ha scelto di non restare. Stefano Bettarini, rimasto molto sorpreso dalla sua eliminazione, ha deciso invece di rimanere insieme a Kaspar su l’Isola che non c’è.

Isola dei famosi: tutto quello che è successo durante la sesta puntata

Durante questa sesta puntata de l’Isola dei famosi, non si poteva non parlare di loro, la coppia del momento, ovvero: Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge. Tra i due è scoppiata la passione e, di già, le prime gelosie. L’elemento di disturbo della coppia, come ha ammesso stasera Soleil, è stata la bellissima Ariadna Romero. Quest’ultima, però, ha subito preso le distanze dalla cosa. Fuori c’è una persona che l’aspetta (il calciatore Acerbi) e lei di essere messa in mezzo a questo triangolo amoroso non ne ha proprio voglia, anche se stasera dalle parole dello sportivo è rimasta molto delusa. A proposito di coppie, inoltre, Riccardo Fogli ha avuto la possibilità di incontrare la moglie. Quest’ultima, guardandolo negli occhi, ha smentito categoricamente la voci sul presunto tradimento.