Isola dei Famosi 12° puntata: primo finalista, eliminati, nominati

La 12esima puntata de L’Isola dei Famosi è iniziata con Vladimir Luxuria che ha ricordato che i naufraghi sono a un passo dalla finale, che andrà in onda il 5 giugno 2024. Si è passati subito al televoto che ha visto protagonisti Matilde, Stoppa, Artur, Linda e Karina. Dario Maltese si è detto certo del fatto che Dainese dovrebbe uscire, in quanto non sarebbe un concorrente sincero.

L’opinionista si è detto anche pronto ad andare via nel caso in cui Artur fosse stato salvato anche questa volta dal pubblico. Dainese ha superato anche questo televoto, ma ovviamente Maltese è rimasto nella sua postazione nello studio. L’eliminata della 12esima puntata è Linda Morselli con il 6% (Stoppa 49%, Matilde 21%, Artur 17%, Karina 7%). La serata è andata avanti con la prova per individuare il primo aspirante finalista.

Khady non ha preso parte alla sfida, in quanto ha bisogno di recuperare le forze. A vincere la prova è stato Edoardo Stoppa. A questo punto, è iniziata una catena di salvataggio.

Stoppa ha salvato Alvina;

Alvina ha salvato Aras;

Aras ha salvato Edoardo Franco;

Edoardo ha salvato Matilde;

Matilde ha salvato Samuel;

Samuel ha salvato Karina.

Subito dopo, Artur è finito sotto attacco e la sua probabile strategia è stata svelata, con Maltese che ha sfidato tutti e Bruganelli che ha fatto centro. In effetti, lo stesso Dainese è caduto quando ha deciso di nominare Karina nelle successive nomination per il nuovo televoto flash. Vladimir è rimasta senza parole, visto che Artur si è subito avvicinato a lei. Il naufrago ha ammesso di aver dato questo voto per gioco.

Khady ha nominato Karina;

Samuel ha nominato Khady;

Matilde ha nominato Alvina;

Edoardo Franco ha nominato Khady;

Artur ha nominato Karina;

Alvina ha nominato Karina;

Karina ha nominato Aras;

Aras ha nominato Karina;

Stoppa come Leader ha nominato Edoardo Franco.

Isola dei Famosi 2024: Khady è la seconda eliminata della puntata

Vladimir Luxuria ha svelato al gruppo che uno dei naufraghi ha avuto finora la possibilità di usare un amuleto, per salvare se stesso o qualcun altro dal televoto. La conduttrice non ha rivelato il nome, ovvero Edoardo Franco. La padrona di casa gli ha ricordato che avrebbe potuto usare questo amuleto fino alla fine di questa puntata. Intanto, al televoto flash di stasera sono finiti: Artur, Khady, Karina ed Edoardo Franco. Alla fine quest’ultimo ha deciso di non usare l’amuleto.

Vladimir ha aperto il televoto, per individuare il secondo eliminato di questa puntata. La serata è andata avanti con la Prova ricompensa, con protagonisti Aras ed Edoardo Franco. I due amici sono riusciti a superare la prova. La ricompensa ha rappresentato una sorpresa per Aras, il quale ha ricevuto il video messaggio da parte della sua fidanzata.

Si è poi riaperto il discorso legato al cibo rubato ai cameraman nel corso delle prime settimane. Matilde Brandi ha esposto Artur, il quale se n’è sempre rimasto in silenzio, ma a quanto pare ha avuto a che fare con quel famoso mistero. Ma ecco che Dainese ha preferito stasera non intervenire sulla questione, non facendo il mea culpa.

È arrivato il momento di scoprire il risultato del televoto. La seconda eliminata della 12esima puntata de L’Isola dei Famosi è Khady Gueye con il 10% (Edoardo Franco 54%, Artur 25%, Karina 11%).

Isola, 26 maggio 2024: Edoardo Stoppa primo finalista e le nomination

Nel corso della puntata, è iniziata una prova per individuare il secondo aspirante finalista. A vincere è stata Matilde Brandi, la quale come Stoppa è diventata immune e aspirante finalista. Dopo di che, Vladimir ha puntato l’attenzione su Alvina, la quale ha ricevuto una lettera d’amore dal suo Gigi, da cui da tempo attende la proposta di matrimonio.

È arrivato il momento delle nomination, durante le quali i naufraghi hanno dovuto fare ben due nomi. Al televoto sono finiti Karina, Samuel e Artur. Matilde Brandi ed Edoardo Stoppa si sono sfidati in una Prova: il vincitore è diventato il primo finalista. Ebbene a vincere la sfida è stato Edoardo Stoppa, che è approdato così direttamente in finale!