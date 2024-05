Isola, Dario Maltese: “Chi potrebbe vincere”, poi verità su Bruganelli

Ormai la finale dell’Isola Dei Famosi è sempre più vicina. A poche settimane dal termine del reality condotto da Vladimir Luxuria, l’opinionista Dario Maltese ha svelato chi secondo lui potrebbe portarsi a casa la vittoria. Ha poi raccontato qualcosa in più sul suo rapporto con Sonia Bruganelli con cui ha mostrato alcune divergenze d’opinioni durante le puntate andate in onda fino ad ora. Scopriamo meglio che cosa ha detto nello specifico.

Manca ormai poco alla finale dell’Isola Dei Famosi e la curiosità di sapere quale naufrago vincerà è sempre più alta. Dario Maltese, opinionista di questa edizione, ha voluto dire la sua circa chi potrebbe aggiudicarsi la vittoria di quest’edizione. Secondo lui a sorprendere potrebbero essere Edoardo Franco o Khady Gueye. Ha aggiunto che alcuni concorrenti avrebbero potuto dare molto di più se non avessero abbandonato già il programma. In particolare ha parlato di Marina Suma, affermando che l’incidente avuto nel corso di una delle prove l’ha un po’ penalizzata, e di Joe Bastianich, che ha deciso di ritirarsi per motivi di salute.

Di seguito le sue parole a Casa SDL:

Mi sono dispiaciuto di alcune uscite. Mi è dispiaciuto per Marina, secondo me è stata penalizzata da questo piccolo incidente fisico perché all’isola avrebbe potuto dare molto di più. Ti direi anche Bastianich. Quelli che mi hanno sorpreso positivamente sono sia Khady che Edoardo Franco. Lui ha la giusta strategia e sull’isola serve.

Sarebbe quindi Edoardo Franco il papabile vincitore di quest’edizione secondo l’opinionista. Sicuramente il vincitore di Masterchef ha conquistato il pubblico grazie alla sua simpatia e spiccata ironia.

Maltese ha poi parlato anche del suo rapporto con Sonia Bruganelli, altra opinionista di quest’ultima edizione dell’Isola Dei Famosi. I due hanno mostrato nel corso delle puntate alcune divergenze.

Dario ha difatti confermato come lui e Sonia la pensino in maniera diversa su tutto:

Siamo oggettivamente abbastanza diversi, la pensiamo diversamente su tutto ma questo è anche bello. Abbiamo però un ottimo rapporto, in realtà anche prima della puntata io e Sonia abbiamo un rituale: ci facciamo un aperitivo e brindiamo.

Una risposta simile era stata data da Dario anche durante la sua ospitata a Verissimo da Silvia Toffanin. Anche in quell’occasione, difatti, Maltese aveva sottolineato la differenza dei loro caratteri, specificando tuttavia che non c’è astio tra di loro. Nonostante le opinioni differenti e le incomprensioni avute nel corso di alcune puntate, quindi, i due hanno comunque un buon rapporto.

Gli è stato poi chiesto se parteciperebbe all’Isola Dei Famosi come naufrago. La sua risposta a riguardo è stata negativa. Il motivo? Non potrebbe resistere senza cibo. La fame, difatti, lo fa diventare maggiormente nervoso.

Di seguito le sue parole in merito: