Verissimo, Dario Maltese vuota il sacco: “Cosa penso di Sonia”

Nella puntata di oggi di Verissimo, Silvia Toffanin ha ospitato nel suo salotto Dario Maltese e ha colto l’occasione per chiedergli cosa ne pensa di Sonia.

Siamo abituati a vederlo in vesti più formali, a mezzo busto mentre da notizie in prima serata al TG5, ma per la prima volta Dario Maltese si confessa al pubblico.

Silvia Toffanin come sempre con le sue sorprese emozionanti riesce a far commuovere anche un giornalista riservato come Dario.

Il conduttore è oggi opinionista dell’edizione più difficile dell’Isola dei Famosi a memoria d’uomo, ma a Verissimo non si è fatto cenno a nessuna delle dinamiche che stanno appassionando i telespettatori, come il caso Benigno.

Tuttavia, Silvia non si è lasciata scappare l’occasione per chiedere una cosa che tutti si chiedevano da settimane: cosa ne pensa Dario della sua collega Sonia Bruganelli.

Sonia Bruganelli vs Dario Maltese: volano stracci? La verità

Da quando sono stati annunciati come coppia di opinionisti non si poteva pensare a due persone più diverse di loro.

Sonia Bruganelli che ama stare sempre dalla parte del torto e che il pubblico non sopporta da un lato, dall’altro, il viso di Dario che accompagna ogni telegiornale, molto amato per la sua educazione e carineria.

Anche Vladimir Luxuria lo aveva detto:

Sono i poli opposti, Sonia sarà il peperoncino mentre Dario il dolce per i naufraghi

E nelle scorse puntate si era notata un po’ di tensione tra i due.

Mentre Dario rivolgeva una domanda ad un concorrente, Sonia era intervenuta per bacchettare il suo modo di parlare, forse troppo forbito per lei.

Non ti capisco quando parli, non siamo al TG5!

E il giornalista l’aveva guardata con un sorriso di circostanza, quasi a chiedersi ”Ma chi me lo ha fatto fare di stare qui con lei!”

Oggi, colta l’occasione della sua presenza in studio, Silvia Toffanin ha voluto chiarire una volta per tutte come stanno le cose.

Neanche il tempo di farlo sedere che gli ha subito sparato la domanda

Con Sonia tutto bene?

Dario Maltese risponde così, un po’ trattenendosi

Beh, che devo dire? Sonia mi diverte molto!

E’ evidente che siamo molto diversi, spesso la pensiamo in maniera differente ma ci rispettiamo, quindi va tutto bene.

Mah, sarà!