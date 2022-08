Isola, Cugini di Campagna irridono Guendalina: caos per il concerto

Scoppia il caos intorno ai Cugini di Campagna a distanza di qualche mese dalla fine della 16esima edizione dell’Isola dei Famosi. Durante un concerto, pare che uno dei membri del gruppo Ivano, fratello gemello di Silvano, abbia lanciato davvero pesanti offese verso Guendalina Tavassi. Ha avuto molto da dire, forse troppo. Probabilmente, all’ex naufraga non farà piacere il gesto. A rivelare quanto accaduto nel corso di questo evento live è una persona che si trovava in mezzo al pubblico e che ha deciso di riprendere il momento col proprio telefono. Dopo di che, ha inviato il video a Deianira Marzano, che ha reso pubblica soltanto una parte della triste scena.

Secondo quanto è possibile leggere e ascoltare, il gruppo musicale di Anima Mia sul palco ha iniziato a scagliarsi contro alcuni degli ex naufraghi. In particolare, la band avrebbe attaccato Edoardo e Guendalina Tavassi, Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro. Non solo, la persona che ha inviato il video a Deianira assicura di aver sentito da parte loro offese anche su Belen, Jeremias e Gustavo Rodriguez. Nick e Silvano dei Cugini di Campagna sono entrati nel cast della passata edizione dell’Isola in un secondo momento.

Mentre il secondo è stato squalificato, Luciani ha proseguito la sua strada in Honduras arrivando anche in finale, affrontando non pochi litigi. Probabilmente, Ivano non ha preso bene il comportamento tenuto dagli altri ex naufraghi nei confronti di Nick e Silvano. “Ma queste sono offese pesanti, ho tutto il video”, scrive Deianira commentando la scena del concerto dei Cugini di Campagna che sta creando malumori sul web.

Osservando il video in questione sembra che a parlare sia Ivano sul palco. La parte della scena condivisa dall’influencer inizia così: “Il fratello di una famosissima ba….a. Edoardo, fratello della grande Guendalina”. Non finisce qui. “Ma chi è una pornostar? Ho pensato. Non la conoscevo”, afferma durante il concerto. Almeno questo è ciò che si può ascoltare guardando questi video.

“Fa molto ridere come situazione purtroppo una parte non sono riuscita a riprenderla ma è andato giù pesante”, assicura l’utente che ha ripreso il momento con il proprio smartphone. Per ora da parte di Guendalina Tavassi non è arrivata alcuna risposta a queste offese. Chissà se l’ex naufraga lascerà perdere oppure se risponderà per le rime ai Cugini di Campagna!